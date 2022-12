FIFA 23 PS5 in offerta su Amazon a 49 euro: consegna immediata

Le offerte natalizie di Amazon entrano nel vivo e questa volta coinvolgono il gioco più amato e venduto in Italia. Parliamo naturalmente di FIFA 23, che nella sua versione PS5 può essere tuo oggi in sconto a soli 49,98 euro. È un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino: disponibilità immediata, con la spedizione Prime sarà a casa tua già domani pronto per essere impacchettato sotto l’albero.

FIFA 23 in offerta: è un fantastico regalo di Natale

Con FIFA 23 per PlayStation 5 puoi sperimentare il gioco di calcio più realistico e coinvolgente di sempre, per merito della tecnologia HyperMotion2 che assicura animazioni e movenze ancora più realistiche in ogni partita.

Hai la possibilità di affrontare in prima persona i principali campionati di tutto il mondo, comprese Serie A e Serie B, senza dimenticare le competizioni UEFA Champions League, Europa League e Conference League e i Mondiali di Calcio del Qatar 2022 disponibili come aggiornamento gratuito.

Con oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre e oltre 100 stadi, FIFA 23 è un gioco dalle licenze ricchissime, che ti permetterà di divertirti come vuoi, sia in singolo che in multiplayer.

A soli 49,98 euro deve essere il tuo regalo di Natale, che sia per te o per qualcun altro. A questo prezzo è imperdibile: ma affrettati, finirà molto in fretta.

