FIFA 23 PS4: con lo sconto FOLLE del 61% sta andando a ruba

FIFA 23 per PS4 è uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. Il titolo ha molte caratteristiche eccezionali che lo rendono un must-have per i fan del calcio.

FIFA 23 PS4: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di FIFA 23 è la possibilità di vivere le competizioni importanti a livello di nazionali, grazie alla FIFA World Cup Qatar 2022 e alla FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023. Anche se le informazioni sui rispettivi tornei devono ancora essere rivelate, i giocatori sono sicuri di ottenere un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

Per la prima volta nella storia di EA SPORTS, in FIFA 23 i giocatori possono giocare con i club femminili grazie alla presenza della Barclays FA Women’s Super League e della D1 Arkema. Questa caratteristica è stata molto attesa dai fan del calcio femminile e renderà il gioco ancora più inclusivo.

Il gameplay di FIFA 23 è stato migliorato con meccaniche riviste per i tiri, le punizioni, i calci di rigore e i calci d’angolo, così come una fisica realistica che aggiunge ulteriore varietà al “The World’s Game”. Il centro di allenamento offre ai nuovi giocatori e a quelli meno esperti una serie di sfide e di capitoli pensati per aiutarti a migliorare il tuo gioco.

Una delle caratteristiche più interessanti di FIFA 23 è l’introduzione del cross-play nelle modalità 1 contro 1 di FIFA Ultimate Team, come Stagioni Online e Amichevoli Online, che ti consente di sfidare i tuoi amici su diverse piattaforme. Questa funzionalità renderà il gioco ancora più sociale e divertente.

FIFA 23 Ultimate Team offre ai giocatori un nuovo modo per giocare e creare la rosa dei loro sogni, grazie ai Momenti FUT e al sistema di intesa rivisto. I giocatori possono anche godere di nuove ICONE ed Eroi FUT che si uniscono alla modalità giocata di FIFA.

In conclusione, FIFA 23 per PS4 è uno dei giochi più venduti di sempre ed è un'esperienza di gioco eccezionale per i fan del calcio.

