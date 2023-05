FIFA 23 per Xbox One: ti bastano 20,99 euro e lo ricevi via email!

Per gli appassionati di calcio e di videogiochi, arriva l’ennesima occasione imperdibile su Amazon: FIFA 23 per Xbox One è in offerta a soli 20,99 euro invece di 69,99, con uno sconto del 70%.

Stiamo parlando della versione digitale del gioco: questo significa che lo acquisti adesso e nel giro di pochissimo ricevi direttamente via email un codice con cui riscattare la tua copia sullo store Xbox. Insomma, zero tempi di attesa, se non quelli di download.

FIFA 23: vivi il gioco più bello del mondo

FIFA 23 è il gioco di calcio più realistico e innovativo mai creato da EA Sports, con la FIFA World Cup maschile e femminile disponibile tramite aggiornamenti post lancio, la presenza per la prima volta di squadre di club femminili e funzionalità cross-play che ti permettono di giocare con gli amici su diverse piattaforme.

Il titolo ti offre un’esperienza di gioco senza precedenti, anche sulla vecchia Xbox One: inoltre, la modalità Carriera ti permette di creare il tuo alter ego e vivere i tuoi sogni calcistici e FIFA Ultimate Team ti offre nuovi modi per creare la tua squadra ideale e sfidare altri giocatori online.

FIFA 23 è anche il gioco più bello da vedere, con oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 tornei, comprese la UEFA Champions League, la Premier League e le nuove Barclays FA WSL e D1 Arkema francese. Goditi una grafica incredibile e una narrazione coinvolgente, con i commenti di Pierluigi Pardo e Stefano Nava.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e approfitta subito del prezzo scontato di FIFA 23 per Xbox One. Si tratta della versione digitale del gioco, che riceverai tramite un codice download da inserire sul tuo account Xbox Live. Basta collegarsi a internet e scaricare il gioco per iniziare a divertirsi.

Acquista FIFA 23 per Xbox One a 20,99 euro invece di 69,99 e inizia subito a giocare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.