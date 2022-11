FIFA 23 per PS4: offerta Amazon da MONDIALI, risparmi 30 euro

Scende ancora il prezzo di FIFA 23 per PlayStation 4 su Amazon. È la magia della settimana del Black Friday di Amazon che adesso ti permette di acquistarlo a soli 39 euro: è un prezzo assurdo per il nuovo gioco di calcio uscito solo poco più di un mese fa.

E probabilmente è un’occasione che non capita per caso dato che acquistando il titolo puoi subito scaricare l’aggiornamento che ti permette di giocare in prima persona i Mondiali di Calcio del Qatar 2022. Insomma, perdonaci il gioco di parole, ma è davvero un’offerta…mondiale!

FIFA 23 per PS4: a questo prezzo stai ancora a pensarci?

Ne abbiamo parlato diverse volte e sicuramente non ha bisogno di presentazioni, ma FIFA 23 è l’ultimo gioco di calcio firmato EA Sports. L’edizione che puoi acquistare adesso in offerta è quella fisica con disco, che include anche i seguenti bonus:

Oggetto Giocatore Squadra della Settimana 1

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite

in prestito per 5 partite Ambasciatore FUT a scelta in prestito tra Davies, Son e Vinicius Jr

tra Davies, Son e Vinicius Jr Talento locale modalità Carriera

FIFA 23 include oltre 30 campionati, compresa la nostra Serie A e la Serie B, entrambe totalmente licenziate. Presenti anche le competizioni UEFA Champions League, Europa League e Conference League oltre a numerosi tornei stranieri, come Premier League, Liga e Bundesliga e, come abbiamo visto, il campionato mondiale di calcio 2022 del Qatar tramite aggiornamento gratuito.

Approfitta dell’occasione e scendi in campo: FIFA 23 per PS4 costa solo 39 euro. Sì, è tutto vero. E puoi volare subito in Qatar.

