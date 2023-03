FIFA 23 per Nintendo Switch: sconto del 25% su Amazon

FIFA 23 Legacy Edition è il nuovo capitolo della popolare serie di giochi di calcio della EA Sports per Nintendo Switch, attualmente scontato del 25% su Amazon. Sebbene il gioco non offra grandi novità in termini di gameplay rispetto alla versione precedente, ci sono alcune interessanti aggiunte che meritano di essere esplorate. Non perdere questa offerta e acquista subito questo titolo ad un prezzo super conveniente di soli 29,99 euro.

FIFA 23 per Nintendo Switch: a questo prezzo tutti dovrebbero averne una copia

Uno degli aspetti più interessanti di FIFA 23 Legacy Edition è l’introduzione dei club femminili, con l’inclusione della Barclays FA Women’s Super League (WSL) e della D1 Arkema francese (D1F). Questa è una grande novità per i fan del calcio femminile, che possono ora giocare con le loro squadre preferite e sperimentare le sfide della competizione femminile in tutto il mondo.

Inoltre, FIFA 23 Legacy Edition presenta molti stadi di tutto il mondo, compresi quelli delle squadre femminili, come il Manchester City Academy Stadium, che rappresenta un’ulteriore aggiunta al gioco.

La presentazione grafica del gioco è stata notevolmente migliorata, con una nuova interfaccia di gioco e menu ridisegnati. Inoltre, la telecronaca è stata aggiornata, fornendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

FIFA 23 Legacy Edition è un gioco molto versatile, poiché consente di giocare su Nintendo Switch ovunque e in qualsiasi momento. Si può collegare la console al televisore e giocare in singolo o in multigiocatore, o semplicemente portarlo con sé e giocare in movimento.

In conclusione, FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch è una solida aggiunta alla serie FIFA, con alcune interessanti novità come l’aggiunta dei club femminili, nuovi stadi e una presentazione grafica notevolmente migliorata. Se sei un fan della serie o del calcio in generale, non puoi perdere questa occasione, soprattutto considerando lo sconto del 25% attualmente disponibile su Amazon. Infatti adesso puoi acquistare questo fantastico titolo ad un prezzo super accessibile di soli 29,99 euro. Tieni presente che questo gioco, con uno sconto del genere, sta andando letteralmente a ruba. Noi ti abbiamo avvisato.

