FIFA 23, Mondiali del Qatar 2022 trapelati per errore: prime immagini

Certamente per errore, Electronic Arts ha dato ai giocatori di FIFA 23 su PlayStation 4 e PlayStation 5 un assaggio del DLC gratuito dedicato ai Mondiali di Calcio del Qatar 2022 che si terranno il prossimo novembre.

Non è ancora noto quando il contenuto aggiuntivo verrà reso disponibile per il download in via ufficiale, ma si presume in concomitanza con il calcio d’inizio della manifestazione previsto per il 20 novembre. Tuttavia, grazie a questo errore, abbiamo una prima idea di cosa aspettarci.

FIFA 23: ecco come saranno i Mondiali del Qatar 2022 nel gioco

Quando il DLC sarà disponibile troveremo nel gioco una intera modalità tutta dedicata alla manifestazione calcistica più importante. La modalità “Coppa del Mondo” ci darà la possibilità di giocare il mondiale per intero seguendo gruppi e calendario ufficiale, di cimentarci in amichevoli con le nazionali del torneo e ovviamente di sfidare amici e giocatori online in tutto il mondo.

Un dettaglio molto interessante che emerge da questa fuga di notizie è che le squadre a disposizione saranno 48, contro le 32 effettivamente presenti al Mondiale, tra le quali purtroppo non figura l’Italia. È curioso invece il caso che riguarda il Brasile: la nazionale verdeoro, una delle favorite per la vittoria finale, è ovviamente presente ma al momento EA non dispone della licenza ufficiale. La speranza è che il problema venga risolto prima del lancio del DLC.

FIFA 23 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.