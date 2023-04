FIFA 23: la Sam Kerr Edition per PS5 con lo sconto FOLLE del 63%

FIFA 23 Sam Kerr Edition per PS5 è l’ultima edizione standard di FIFA 23 con una copertina alternativa, attualmente disponibile con uno sconto INCREDIBILE del 63% su Amazon. Questa edizione del famoso titolo presenta alcune caratteristiche uniche che ne fanno uno dei giochi di calcio più innovativi sul mercato. Se hai la PS5 e sei un amante dei giochi di calcio, devi approfittare subito di questa offerta, senza doverci pensare due volte. Acquista questo strabiliante gioco ad un prezzo ridicolo di soli 29,99 euro. Non te ne pentirai.

FIFA 23: non puoi assolutamente perdere questa occasione sulla Sam Kerr Edition

Una delle caratteristiche più interessanti di FIFA 23 Sam Kerr Edition è la tecnologia HyperMotion2, che offre animazioni più realistiche e precise grazie a un sistema di cattura avanzato che cattura milioni di fotogrammi al secondo. Questo consente di ottenere più di 6.000 animazioni realistiche, rendendo i movimenti dei calciatori più realistici che mai.

FIFA 23 Sam Kerr Edition offre l’opportunità di vivere le emozioni delle competizioni internazionali, come la FIFA World Cup Qatar 2022 maschile e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023. Queste competizioni offrono un’esperienza di gioco coinvolgente, con squadre nazionali di tutto il mondo che si sfidano per il titolo di campione del mondo. Il gameplay è stato migliorato in questa edizione speciale, con la revisione delle meccaniche per i tiri, le punizioni, i calci di rigore e i calci d’angolo, rendendo il gioco ancora più vario e interessante. Inoltre, la fisica realistica offre un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e autentica.

Infine, FIFA 23 Sam Kerr Edition presenta anche l’introduzione del cross-play nelle modalità 1 contro 1 di FIFA Ultimate Team, come Stagioni Online, Amichevoli Online e altre. Ciò significa che i giocatori possono sfidarsi con amici su diverse piattaforme, offrendo un’esperienza di gioco ancora più sociale e divertente.

In conclusione, FIFA 23 Sam Kerr Edition per PS5 è uno dei giochi di calcio più innovativi e coinvolgenti sul mercato. Con lo sconto PAZZESCO del 63% su Amazon, è l’occasione per gli appassionati di calcio di acquistare uno dei giochi più divertenti e coinvolgenti di sempre. Non farti sfuggire questa promozione e acquista questo gioco ad un prezzo stracciato di soli 29,99 euro. Le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.