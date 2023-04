FIFA 23: gioca il momento decisivo della stagione a soli 29 euro

Siamo ormai nel pieno della fase decisiva della stagione con le fasi finali delle competizioni europee, le ultime giornate dei campionati nazionali e la preparazione ai primi verdetti. Perché non viverli in prima persona con FIFA 23?

La versione PS5 è tornata in sconto su Amazon all’incredibile prezzo di 29,99 euro contro i 79,99 di listino. Con la spedizione Prime potrai ricevere il gioco già domani e cominciare subito la tua lotta verso le grandi competizioni nazionali e internazionali.

FIFA 23 per PS5 a 29 euro: un’offerta da non perdere

FIFA 23 Sam Kerr Edition è l’edizione standard di FIFA 23 con una copertina alternativa dedicata alla stella australiana del calcio femminile Sam Kerr, che milita nel Chelsea.

Il gioco ti offre una grafica e un gameplay senza precedenti grazie alla tecnologia HyperMotion2, che introduce oltre 6.000 animazioni realistiche ricavate dai milioni di fotogrammi del sistema di cattura avanzato di FIFA 23.

FIFA 23 ti permette di scegliere tra oltre 700 squadre e 30 campionati licenziati, tra cui la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 e molti altri. Potrai anche giocare con le leggende del calcio in modalità Ultimate Team o creare il tuo giocatore personalizzato in modalità Carriera o Volta Football. Inoltre, potrai sfidare i tuoi amici o altri giocatori online in modalità Competizioni o Co-op.

FIFA 23 è, inutile dirlo il gioco perfetto per tutti gli appassionati di calcio, che vogliono immergersi nell’atmosfera e nell’adrenalina del campo. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista il gioco a soli 29,99 euro. Non farti trovare in fuorigioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.