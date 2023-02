FIFA 23 è ancora più conveniente con QUEST'OFFERTA di Amazon (-51%)

La stagione calcistica entra nel vivo ed è il momento di recuperare FIFA 23. Il gioco, infatti, diventa ancora più conveniente grazie alla nuova offerta Amazon che propone uno sconto del 51% per la versione PS4 e di 38% per quella PS5. Con l’offerta attuale, quindi, è possibile acquistare il titolo di EA Sports al prezzo scontato di 34 euro (versione PS4) oppure 49 euro (versione PS5). Si tratta di un’ottima occasione per portarsi a casa il gioco che garantirà ore e ore di divertimento nel corso dei prossimi mesi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento alla pagina Amazon del gioco, linkata qui di seguito.

FIFA 23 è da prendere subito con la nuova offerta di Amazon

FIFA 23 è un gioco imperdibile per tutti gli appassionati. Si tratta dell’ultima evoluzione della serie che porta il livello della simulazione a picchi mai raggiunti prima. Con le sue tante modalità di gioco, il titolo di EA Sports garantirà tantissime ore di divertimento, sia in single player che, naturalmente, in multi player, sia su PS4 che su PS5, con squadre sempre aggiornate.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare FIFA 23 al prezzo scontato di 34 euro invece di 69,99 euro con uno sconto del 51% rispetto al listino. C’è anche la versione PS5 che può essere acquistata a 49 euro invece di 79,99 euro, con uno sconto del 38%. Entrambe le offerte sono accessibili grazie al link riportato qui di seguito.

