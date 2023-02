FIFA 23: continua il MINIMO STORICO, solo 29€ su Amazon

Se non hai ancora recuperato FIFA 23 l’occasione giusta è su Amazon: il popolare e-commerce ti permette di acquistare infatti la versione PlayStation 4 a soli 29 euro. Con disponibilità e spedizione immediata potrai riceverlo a casa praticamente subito e iniziare così a giocare.

Scoprirai il gioco di calcio più completo e venduto del mercato, ricco di licenze e funzionalità, delle sue modalità più famose e di un gameplay ancora più realistico. Perfetto per entrare in sintonia con la fase più calda della stagione.

FIFA 23: a questo prezzo è un regalo di Natale in anticipo

FIFA 23 ti permette di vivere in prima persona oltre 30 tornei internazionali che includono le nostre Serie A e Serie B, senza parlare delle competizioni UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Tutto è presente con le licenze ufficiali, sia per grafiche, loghi e squadre presenti, dandoti la possibilità di essere pienamente coinvolto nella competizioni.

Poi c’è il vasto numero di modalità di gioco che da sempre contraddistingue la serie, come Ultimate Team e una rinnovata Carriera. Con aggiornamento gratuito puoi scaricare anche la modalità per vivere i Mondiali di Calcio del Qatar 2022 e, presto, anche quelli per i Mondiali di Calcio femminili del 2023.

Tutto questo su Amazon ti costa soltanto 29 euro: un’occasione unica e irrinunciabile per acquistare il gioco di calcio più amato nella sua versione per una console ancora diffusissima sul mercato. Hai comprato la PS5 invece? Ecco allora la versione next-gen.

