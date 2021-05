FIFA 21 è in offerta su Amazon a soli 19,99 euro. Il ribasso del 71% corrisponde a uno sconto effettivo di 50 euro che rende questo titolo un vero e proprio affare. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

FIFA 21: lo sconto è eccezionale su Amazon

In offerta nella sua versione fisica dedicata ad Xbox One e PlayStation 4, FIFA 21 è un videogioco di calcio prodotto da EA Sports. A differenza delle edizioni passate, questo gode di particolari pro dovuti all'uscita delle console di nuova generazione. Le versioni per Xbox One e PlayStation 4, infatti, godono del passaggio alla next gen con tempi di caricamento accelerati, una grafica migliorata dal punto di vista della luce e dei dettagli, musiche originali e un gameplay migliorato che offre un'esperienza più fluida e realistica.

Sono presenti come sempre le tre modalità di gioco: carriera, Volta Football e Ultimate Team. La modalità carriera ha subito varie migliorie atte a rendere l'esperienza di gioco migliore come l'aggiunta di nuove opzioni di trasferimento. Anche Volta Football ha visto delle modifiche tra cui l'inserimento di due nuove opzioni di gioco: Volta Squads e Feature Battles.

Potete acquistare FIFA 21 per Xbox One e PlayStation 4 su Amazon a soli 19,99 euro collegandovi a questo indirizzo. Acquistatelo oggi per riceverlo entro 48 ore se siete abbonati a Prime o gratuitamente se questo è il vostro primo acquisto su Amazon.

