Fibra100% Ultraveloce Sky: ora a soli 24,90 euro mensili

La nuova offerta Fibra100% Ultraveloce di Sky viene ora proposta ad un prezzo sorprendente e senza alcun vincolo! Il canone infatti è di 24,90 euro mensili per 12 mesi.

In pratica per un anno la vostra Fibra avrà uno sconto in bolletta di 5 euro al mese. Dal tredicesimo mese, infatti, l’abbonamento salirà a 29,90 euro a tempo indeterminato.

Fibra100% Ultraveloce Sky: i dettagli

La linea internet disponibile in FTTH o FTTC prevede:

Il contratto prevede in maniera chiara e sin da subito un contributo di 29,90€ per la disattivazione della linea. Oppure 11,09€ in caso di migrazione .

per la della linea. Oppure in caso di . Sky Wifi Hub in comodato d’uso gratuito sempre incluso nell’offerta con velocità massima fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload .

in comodato d’uso gratuito sempre incluso nell’offerta con velocità massima fino a al in e in . Costo di attivazione scontato a 29€ anziché 49€ solo se ti abboni ONLINE.

scontato a anziché 49€ solo se ti abboni ONLINE. Latenza ottimizzata per il gaming e per le piattaforme streaming come Netflix .

. Canone della Fibra100% a 24,90€ invece di 29,90€ al mese per 12 mesi.

a invece di 29,90€ al mese per 12 mesi. Chiamate a consumo verso mobili e fissi nazionali ed internazionali.

Inoltre, se già sei un cliente Sky Q e quindi vedi i canali di Sky sul decoder per te è possibile attivare la Fibra sempre a 24,90 euro mensili ma senza sostenere alcuna spesa per l’attivazione del servizio.

La Fibra di Sky è infatti perfetta per vedere Film, Serie TV ma anche eventi in live streaming. In pratica, è l’abbinata perfetta di Sky Q.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto oggi prevede un contributo scontato di 29 euro una tantum relativi all’attivazione della Linea. Il Modem è in comodato d’uso e viene recapitato tramite corriere espresso gratuitamente.

Il costo di attivazione si azzera completamente se siete già clienti TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.