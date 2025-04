Fibra ultraveloce a 17,69 euro al mese con Aruba e attivazione gratis

Tra le migliori offerte per la fibra di questo mese si annovera Aruba Fibra, con la fibra ultraveloce in promozione a 17,69 euro al mese per sei mesi. L’attuale offerta è valida per tutti coloro che sottoscriveranno la fornitura entro il 21 aprile 2025 tramite il sito ufficiale di Aruba.

Al termine dei primi sei mesi, il prezzo dell’offerta Aruba Fibra si rinnoverà a 24,90 euro al mese. Insieme al prezzo ultra-concorrenziale e alla qualità della rete, l’altro vantaggio della promozione riguarda i zero costi di attivazione, anche alla luce delle politiche di prezzo degli altri operatori.

Perché scegliere la fibra ultraveloce di Aruba

Il prezzo promozionale pari a 17,69 euro al mese per 6 mesi è il primo elemento distintivo dell’offerta per la fibra di Aruba. Quale altro operatore propone un prezzo simile? La risposta è altrettanto semplice: nessuno. Da qui l’unicità della promozione in corso, tenendo sempre in considerazione che il prezzo in questione non sarà valido all’infinito, ma solo per chi completerà la sottoscrizione entro il 21 aprile.

C’è poi il tema della qualità di rete. Non fatevi ingannare dal prezzo inferiore alla soglia psicologica dei 20 euro, la rete fibra di Aruba è di sostanza: la velocità in download è fino a 1 Gigabit/s, una velocità straordinaria se si pensa che in molte case degli italiani la velocità massima raggiunta è compresa tra i 30 e i 60 Mbit/s. Cosa si può fare con la rete di Aruba, dunque? Tutto, e con più dispositivi connessi in contemporanea.

A rendere ancora più esclusiva l’offerta di Aruba è la funzionalità Stop&Go. I clienti che partono per le vacanze possono risparmiare programmando una pausa della fibra di 30 giorni consecutivi ogni anno. E se ve lo state chiedendo no, non ci sono altri operatori in circolazione che offrono un vantaggio simile.

Per beneficiare dell’offerta in corso è attivare così la fibra ultraveloce a 17,69 euro al mese per sei mesi è sufficiente collegarsi al sito di Aruba.