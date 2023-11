Fibra ottica Iliad a soli 19,99 euro al mese per sempre: attivala online

Iliad dice basta alle cifre esorbitanti per avere una connessione Internet veloce a casa. Come? Con la promozione Iliad Box: fibra ultraveloce a soli 19,99 euro al mese, anziché 24,99 euro, per sempre dedicata a tutti i titolari di rete mobile Iliad con offerta a 9,99 euro al mese e pagamento automatico. Se la tua promozione mobile è inferiore a 9,99 euro, puoi cambiare piano gratuitamente e usufruire della promozione fibra ottica.

Il top del Wi-Fi con Iliad Box

L’offerta Iliad non è solo conveniente, ma offre anche prestazioni di alto livello. Una volta installata, al costo di 39,99 euro, potrai beneficiare di una fibra superveloce, chiamate illimitate senza costi nascosti e senza aumenti sulla tua offerta. I vantaggi continuano con l’inclusione gratuita dell’Iliad Box Wi-Fi 6 in comodato d’uso, che assicura una connessione stabile su tutti i tuoi dispositivi e prestazioni ancora più elevate.

La fibra Iliad offre prestazioni differenti a seconda della tecnologia disponibile nella tua zona. Se sei coperto dalla tecnologia FTTH EPON, potrai godere di velocità fino a 5 Gbit/s in download, suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload. Se invece la tua area è coperta dalla tecnologia FTTH GPON, potrai ancora godere di velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload. Nelle aree bianche: fino a 1Gbit/s in download e fino a 300Mbit/s in upload.

Prima di prendere una decisione, puoi verificare la copertura online e assicurarti di avere la migliore connessione disponibile nella tua zona. Una volta sottoscritta l’offerta, non dovrai preoccuparti di nulla. Il tecnico Iliad si occuperà di portare Iliad Box direttamente a casa tua e installare la linea, garantendoti una connessione affidabile e senza stress. Non perdere l’occasione: la fibra ottica al prezzo imbattibile di 19,99 euro al mese te la offre solo Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.