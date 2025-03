Festa del Papà 2025: 10 set LEGO IMPERDIBILI da regalare

Mercoledì 19 marzo sarà la Festa del Papà 2025 e quale occasione migliore per regalare o regalarsi un fantastico set LEGO da costruire in compagnia? Con questo articolo abbiamo selezionato alcuni set assolutamente imperdibili e adatti per questa occasione provando a spaziare tra differenti soluzioni che possano accontentare tutti i gusti. Li trovi sotto subito dopo il pulsante.

Cominciamo da un grande classico, il set LEGO Star Wars Millenium Falcon formato da 921 pezzi, perfetto da esporre.

Restiamo in tema Star Wars con l’iconico Star Destroyer Imperiale, qui formato da 1555 pezzi.

E con la Formula 1 che sta per ricominciare, perché non pensare al bellissimo modellino della Ferrari SF-24 in scala 1:8? Una meraviglia da 1361 pezzi.

Per gli amanti dell’arte e dell’architettura, ecco la riproduzione della cattedrale di Notre-Dame de Paris, una bomba da 4383 pezzi.

Una delle novità più belle delle ultime settimane è l’impressionante Torre di Barad-dur, in arrivo da Il Signore degli Anelli. La Torre di Sauron è formata da ben 5471 pezzi.

Qualcosa più in piccolo? L’originale Set LEGO Botanicals Bambù del Buon Auspicio, perfetto come decorazione in casa o ufficio.

Da non sottovalutare neanche il modellino di Milano, l’astronave de I Guardiani della Galassia.

Ancora Star Wars con l’iconico e immancabile Casco di Darth Vader, perfetto da esposizione.

Ecco un altro modellino che fa sognare tutti i papà. Optimus Prime dei Transformers, con tanto di modalità Camion.

Infine, chiudiamo con una piccola chicca: il set LEGO Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S, una bellezza su due ruote.