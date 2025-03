Festa Offerte di Primavera Amazon 2025 UFFICIALE: date e PROMO già attive

Amazon ha appena ufficializzato la Festa delle Offerte di Primavera, confermandola anche per il 2025. A disposizione dei clienti, diversi giorni di sconti e promozioni a tempo limitato. Gli articoli in promozione saranno centinaia e appartenenti a tante categorie differenti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e non solo: c’è già una ghiotta selezione di offerte a tempo attive che ti permetteranno di risparmiare già adesso.

Festa delle Offerte Amazon di Primavera: i dettagli

Non un solo giorno, ma un periodo di tempo per risparmiare sui tuoi prodotti preferiti e sui tuoi marchi prediletti! Le promozioni inizieranno il 25 marzo e dureranno fino al 31 dello stesso mese.

Come anticipato, le categorie di prodotti coinvolte saranno molte e altrettanti saranno i brand. Fra loro, anche Nike, Bialetti, Huawei, Finish e non solo. Inoltre, a disposizione ci saranno anche ghiotti sconti sui dispositivi Amazon e sugli articoli a marchio Amazon. Inoltre, a partire da oggi – 18 marzo – e fino al 24 sarà possibile accedere a uno sconto del 20% sull’acquisto di prodotti dalla sezione “Seconda Mano“: puoi scoprire tutti i dettagli direttamente sulla pagina ufficiale.

La pagina ufficiale della festa delle Offerte di Primavera è già attiva e la cosa ancora più interessante è che c’è già attiva una ghiotta serie di promozioni a tempo. Abbiamo raccolto le più interessanti nella lista sottostante. Dai un’occhiata e inizia già a risparmiare!

Set da 6 lampadine LED con attacco E27 a 13,56€.

TP-Link Tapo L900-5, striscia LED smart da 5 metri a 16,99€.

Chiave dinanometrica a 1/4″ a 18,21€.

]TP-Link Mercusys ME30 ripetitore WiFi Dual Band a 18,99€.

Distruggi documenti da 8 fogli a 48,59€.

Kit composto da Ring Intercom con Echo Pop (smart speaker) a 56,99€.

Tapo RV30 Max Plus, robot aspirapolvere con sistema di lavapavimenti e svuotamento automatico a 199,99€.

Fire TV Serie Omni QLED di Amazon da 55″ a 389,99€.

Ti ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon partirà ufficialmente alla mezzanotte del 25 marzo e avrai tempo fino al 31 dello stesso messe per esplorare i tanti affari a disposizione e approfittarne al volo.