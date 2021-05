La Festa della Mamma si avvicina e OPPO ha pensato ad una selezione di regali perfetti anche per le donne più tech.

OPPO X la Festa della Mamma

OPPO parte con una proposta molto interessante per chi ama il fitness e mantenersi in forma: la smart band OPPO Band Style. Regalo perfetto per tutte le mamme che hanno uno stile di vita attivo e sano, il dispositivo è caratterizzato da un design minimal ed elegante, è comodo e pratico e può essere indossato in ogni momento della giornata. Tra le funzionalità più interessanti di Band Style vi è il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, del sonno e della frequenza cardiaca. Inoltre, grazie alle 12 modalità di allenamento consente di mantenersi in forma in modo facile e divertente, perfetto anche per le mamme più impegnate. Il dispositivo è disponibile nei colori Black e Vanilla al prezzo di 69,90€ su Amazon.

La seconda proposta regalo dell’azienda è lo smartphone OPPO A54 5G, smartphone leggero che offre una sensazione di maneggevolezza confortevole. Il display LCD Hyper-Color Screen garantisce un’esperienza visiva ancora più immersiva, mentre la potente batteria da 5.000mAh è l’ideale per tutte le mamme che vogliono rimanere sempre connesse, ma con un’attenzione particolare all’ambiente. Infatti, supporta un’innovativa funzione di risparmio energetico, che personalizza la velocità di ricarica in base alle abitudine degli utenti. L’A54 5G è disponibile nei colori Fluid Black e Fantastic Purple su Amazon a solo 269,99€.

Un altro regalo perfetto per la Festa della Mamma è l’OPPO Find X3 Lite 5G, il telefono ideale per chi vuole esprimere al meglio la propria creatività, per un’esperienza fotografica e di acquisizione video molto performante. Inoltre, lo smartphone unisce eleganza e leggerezza, oltre a garantire efficienza e performance; disponibile su Amazon nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black in offerta a solo 449,99€.

Le proposte di OPPO per la Festa della Mamma del 2021 terminano con gli Enco Air, i nuovi auricolari True Wireless Stereo con cancellazione intelligente del rumore in chiamata, supportata dall’AI e dall’innovativo Advanced Audio Coding. Inoltre, questi auricolari si caratterizzano per un’elevata attenzione ai dettagli, un’eccellente qualità del suono in HD, un comfort di lunga durata e un’autonomia d’ascolto di 24 ore.

OPPO Enco Air sono anche user-friendly grazie all’utilizzo di semplici gesture che consentono di controllare facilmente gli auricolari. Gli auricolari sono disponibili nei colori Black e White a 99,90€.

