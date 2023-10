Festa delle Offerte Prime: le Smart TV LG in offerta

La Festa delle Offerte Prime è senza ombra di dubbio la migliore occasione che ti possa capitare sottomano per rinnovare la vecchia smart TV in salotto, magari puntando ai nuovi modelli di smart TV LG in offerta oggi e domani 11 ottobre 2023.

All’interno di questo articolo abbiamo selezionato diversi modelli di televisioni a marchio LG in grado di soddisfare le tue personali esigenze, senza dimenticarci anche del fattore economico che la fa spesso da padrone quando si tratta di acquistare una nuova smart TV.

Scopri le smart TV LG in sconto su Amazon durante la Festa delle Offerte Prime

Organizzate in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso, le smart TV LG sono tutte in grado di assicurarti una buona esperienza visiva con alcune funzionalità extra esclusiva dei modelli più costosi.

LG UHD 43”

Ad aprire la nostra selezione di smart TV ci pensa il modello Ultra HD 4K da 43”, oggi in offerta su Amazon al prezzo di appena 279€ grazie a un super sconto del 49% con ovviamente consegna rapida e gratuita. Il modello in questione monta un bel pannello ad altissima risoluzione con funzione Filmmaker Mode e Game Optimizer, rispettivamente per migliorare le qualità visiva durante la visione di film e per animazioni fluidissime durante i giochi. È compatibile con Amazon Alexa e ti offre l’accesso immediato alle più importanti piattaforme streaming del momento.

Puoi acquistare la smart TV LG in offerta su Amazon a questo link.

LG NanoCell 4K 43”

Salendo leggermente di prezzo troviamo il modello LG NanoCell 4K da 43”, quest’oggi in vendita su Amazon ad appena 349€ con uno sconto scioccante del 46% che ti permette di risparmiare ben 300€. Questa smart TV monta un pannello a tecnologia NanoCell per una resa grafica eccellente con colori vivaci e dettagli ad altissima risoluzione. Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa per il controllo vocale, la smart TV LG monta WebOS 22 con telecomando puntatore.

Puoi acquistare la smart TV LG in offerta su Amazon a questo link.

LG UHD 4K 55”

Continuando a valutare i vari modelli di smart TV LG in offerta su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, il modello con pannello 4K da 55” è in sconto del 47% con un prezzo finale di vendita di 399€; si tratta di un bel risparmio di 350€ sul normale prezzo di vendita. In questa selezione entriamo per la prima volta a conoscere un modello di smart TV con supporto alla tecnologia HDR10 Pro per immagini brillanti e dettagli di altissimo livello, a cui ovviamente fanno coro anche un processore di ultima generazione per una resa grafica 4K sempre super fluida. Oltre a Google Assistant e Amazon Alexa troviamo anche il supporto ad Apple AirPlay 2 e HomeKit, mentre resta ugualmente disponibile l’accesso alle più importanti piattaforme streaming.

Puoi acquistare la smart TV LG in offerta su Amazon a questo link.

LG UHD 4K 65”

La scalata verso il modello di smart TV di fascia più alta ci porta inevitabilmente a prendere in considerazione questa variante da 65” con pannello Ultra HD 4K. Il modello in questione è in offerta su Amazon al prezzo finale di 599€ con un calo di prezzo del 37% per un risparmio totale di 350€, il che rende il tutto più vantaggioso. All’HDR10 Pro si aggiunge il supporto al gaming su cloud GeForce NOW, il supporto ai sistemi di smart home di Google, Amazon e Apple, e anche la compatibilità con il nuovo digitale terrestre (DVB-T2 HEVC).

Puoi acquistare la smart TV LG in offerta su Amazon a questo link.

LG OLED 4K evo 42”

Impossibile chiudere la ricerca delle smart TV LG più convenienti della Festa delle Offerte Prime senza prendere in considerazione il modello OLED evo da 42”. In vendita su Amazon con un calo di prezzo mozzafiato di ben 650€ grazie allo sconto scioccante del 41%, il modello in questione ha tutto per soddisfare anche l’utente più esigente. Design premium, cornici sottilissime e un bellissimo pannello da 42” ad altissima risoluzione 4K con tecnologia Dynamic Tone Mapping Pro e pixel auto-illuminanti per una resa visiva eccezionale. Il Dolby Vision IQ e Dolby Atmos ti sorprendono con immagini intese e audio potente e avvolgente, mentre il processore di ultimissima generazione ti porta al centro dell’azione dei tuoi film preferiti.

Puoi acquistare la smart TV LG in offerta su Amazon a questo link.