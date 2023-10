Festa delle offerte Prime: i migliori laptop con GeForce RTX

La Festa delle Offerte Prime può essere la tua grande chance di farti uno strepitoso regalo: magari un laptop dotato di scheda grafica GeForce RTX che ti permetta di giocare o svolgere lavori con elaborazioni complesse.

Su Amazon puoi trovare una selezione di PC portatili ASUS, Lenovo, MSI e Acer tutti alimentati dalle schede GeForce RTX Serie 40. Vediamola insieme.

I laptop con schede GeForce RTX in offerta

Questi tutti i laptop con scheda GeForce RTX in offerta per la Festa delle Offerte Prime:

MSI Katana 17 B12VGK-251IT con NVIDIA RTX 4070, disponibile al prezzo di 1.799€

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile con NVIDIA GeForce RTX 3050, disponibile al prezzo di 730,94€

ASUS TUF F15 FX507ZV4 con NVIDIA GeForce RTX 4060, disponibile al prezzo di 1.499€

ASUS Zenbook Pro 15 con NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, disponibile al prezzo di 1.249€

Acer Predator Helios 300 PH315-54-725M con NVIDIA GeForce RTX 3070, disponibile al prezzo di 1.199€

Ricordiamo che le offerte sono valide fino alla mezzanotte di domani e in esclusiva per gli abbonati Amazon Prime. Puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni nel caso non lo fossi.

