Festa delle Offerte di Primavera Amazon UFFICIALI: tante promo WOW in arrivo

Ci siamo, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è stata appena annunciata ufficialmente. In arrivo la prossima settimana ben 5 giorni di folle shopping con offerte succulente su centinaia di prodotti. Il programma dell’evento è ricchissimo di opportunità per risparmiare e fare shopping online in sicurezza e divertendosi.

L’evento si terrà dal 20 al 25 marzo 2024 ed è già stata messa a disposizione la pagina ufficiale che sarà il gigantesco catalogo di promozioni, che si alterneranno in tempo reale.

Non solo elettronica, ma anche abbigliamento, prodotti Made In Italy, articoli per la cura della casa e della persona e non solo: gli sconti toccheranno praticamente la totalità delle categorie di prodotti presenti sul sito. Non mancherà una ampia selezione dei dispositivi di smart home firmati dai brand di Amazon (come Fire TV Stick, smart speaker e anche i prodotti Ring e Blink).

Come anticipato, è prevista anche una pioggia di offerte “WOW” riservate ai clienti Prime: si tratta di quelle occasioni che, ancora più delle altre, vantano percentuali di sconto particolarmente elevate e prezzi super concorrenziali.

L’appuntamento è quindi a partire dalla mezzanotte del 20 marzo, fino alla fine della giornata del 25 dello stesso mese. Crea una lista dei desideri con i prodotti che ti piacciono di più e inizia a monitorarli: potresti vedere il loro prezzo crollare vertiginosamente durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon!