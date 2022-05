Festa della mamma: Huawei taglia i prezzi, sconti a tempo PAZZESCHI

Huawei sorprende tutti e, in occasione della festa della mamma, dà il via a una corposa serie di promozioni sul suo store ufficiale. Il momento è perfetto per scegliere un bel regalo da fare o, perché no, da farsi.

Gli sconti sono stati resti disponibili per lo speciale evento dell’8 maggio, ma ciò non toglie che tu possa approfittarne acquistare tecnologia di altissima qualità a prezzo ribassato e con una serie di vantaggi e omaggi. Per semplificare la cernita, ho selezionato 5 prodotti molto interessanti, che rimarranno in promozione ancora per una manciata di ore.

Festa della mamma: Huawei sconta il meglio del suo store

Nella mia selezione ho deciso di inserire prodotti per tutte le esigenze di budget e di diverso tipo. Sono ordinati per prezzo crescente e hanno in comune un aspetto che non può essere sottovalutato: la qualità elevatissima. Eccoli tutti.

Il primo gadget tech è un paio di auricolari true wireless top di gamma. Si tratta degli Freebuds 4, dotati di un suono pazzesco, cancellazione attiva del rumore, ricarica wireless e ottima autonomia energetica. Puoi portarli a casa a 99,99€ invece di 159,99€. In regalo ottieni la bellissima custodia originale e – aggiungendo appena 1,99€ – puoi ricevere anche lo smartband Huawei Band 4e (che normalmente ha un prezzo di 29,90€).

Il secondo prodotto è un eccellente smartwatch top di gamma, con design elegante e rifinito. Si tratta di Watch GT3 con cassa da 42mm nell’edizione “Classic White Leather”, ovvero con cinturino in pelle. Un concentrato di tecnologia da polso, ricchissimo di funzioni e perfetto come assistente digitale da polso, ma anche come personal trainer e monitor per la salute. Lo puoi portare a casa a 179,99€ invece di 249€. Aggiungendo 1,99€ ricevi in omaggio un cinturino dal valore commerciale di 29€.

Il terzo prodotto in sconto è l’eccellente MatePad 11 in edizione WiFi. Perfetto per produttività e intrattenimento, è dotato di ben 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Goditi il meglio, grazie all’ampio display ad alta risoluzione, con refresh rate da 120Hz. Adesso puoi averlo a 339,90€ invece di 399,90€ e in omaggio ricevi l’eccellente M-Pencil di seconda generazione (il cui valore è di 99,90€). Inoltre, con appena 9,99€ completi il set e acquisti la Smart Magnetic Keryboard, tastiera e custodia appositamente progettati per questo tablet top di gamma (prezzo di listino di 99,90€).

Al quarto posto, c’è l’eccezionale PC portatile MateBook D15 con a bordo Windows 10 Home Edition. Equipaggiato con il processore Intel Core I5-10210U, a supporto ci sono ben 8GB di RAM e 512GB di SSD. Leggero, potente e versatile: il compagno ideale per la produttività in movimento. Adesso puoi portarlo a casa a 509€ invece di 749€.

Per finire, il premium che super qualsiasi concetto di tecnologia di alto livello: il meraviglioso Huawei P50 Pocket, nella Premium Edition Gold. Lo smartphone pieghevole compatto, meravigliosamente bello. Sta in palmo di mano, ma non rinuncia a un’ampia batteria da 4000 mAh, a uno schermo mozzafiato e a un comparto fotografico composto da 3 sensori, che garantisce ottime performance. Questo gioiello tech lo porti a casa a 1299€ invece di 1599€. Basta usare il codice “AP50pocket” prima di completare l’ordine. Inoltre, con appena 1,99€ in più puoi ricevere l’eccezionale Huawei Watch Fit Elegante, smartwatch ibrido del valore di listino di 129€.

Come vedi, la festa della mamma è un’ottima occasione per approfittare degli sconti sullo store ufficiale di Huawei. Dovrai essere veloce però perché fra una manciata di ore saranno terminati. Il momento di fare shopping tech di altissima qualità è adesso.