Festa del papà, regali TECH WOW economici: 5 idee SUPER da 10€ a meno di 30€

La festa del papà si avvicina ed è tempo di pensare a un regalo per gli uomini più importanti delle nostre vite! Un pensiero tech potrebbe sicuramente essere apprezzato, ma bisogna sempre fare i conti con la spesa, senza rinunciare alla qualità. Dai un’occhiata alla nostra selezione di proposte economiche di tecnologia: sono una più interessante dell’altra.

Probabilmente, ti starai chiedendo che cosa c’entra un portafogli tra prodotti di tecnologia. In realtà, non si tratta affatto di un modello normale, ma di una versione con antifurto in grado di proteggere bancomat, carte di credito, documenti in tessera e non solo. Tutto merito della tecnologia di blocco RFID, che impedirà la scansione di carte wireless, da parte di malintenzionati. In altre parole, quando il portafogli è in tasca sarà letteralmente impossibile per chiunque scansionare le tessere al suo interno. Un prodotto molto particolare, ma anche bello esteticamente e super capiente. Prendilo a 10,19€ invece di 16,99€ (attiva il coupon in pagina per lo sconto!)

Questo bellissimo smartwatch e dotato di ampio display da 1,85″ e una marea di funzionalità. Permette di tenere sotto controllo la salute, ma anche lo sport (sono più di 112 le modalità sportive supportate) e sarà il perfetto assistente da polso. Addirittura, se arriva una telefonata è possibile rispondere in vivavoce e si può anche effettuare una nuova chiamata direttamente dall’orologio. Un prodotto utilissimo e completo, adesso a metà prezzo. Prendilo a 19,99€ invece di 39,99€ (attivando il coupon in pagina!).

JBL GO 3 è uno speaker wireless Bluetooth portatile di altissima qualità. Il marchio non ha certo bisogno di presentazioni, mentre la resa audio è tutta da provare! Esteticamente decisamente accattivante, ti offre un sacco di ore di utilizzo con una sola ricarica della batteria integrata. Pensato per essere portato in giro, è il pensiero perfetto per gli amanti della musica.Prendilo a 29,99€ invece di 44,99€.

Gli auricolari OPPO Enco Buds 2 sono perfetti per andare sul sicuro, senza spendere cifre elevate. Sono la soluzione ideale per ascoltare al meglio la musica, senza disturbare il prossimo e mantenendo le mani libere. Tuttavia, sono anche ideale per parlare al telefono, compresa la presenza di cancellazione del rumore in conversazione. Insomma, un dispositivo versatile e di ottima qualità. Prendili a 24,99€ invece di 49,99€.

Con una action cam, qualsiasi esperienza può trasformarsi in ricordi indelebili da riguardare in qualsiasi momento. Che si tratti di andare sott’acqua, in giro in moto, a fare una passeggiata oppure di scoprire cosa fa il nostro cane quando corre libero nei boschi: non ci saranno problemi. Questo modello in promozione offre riprese eccezionali e può essere immerso in acqua, con apposita custodia, fino a ben 30 metri. Ben accessoriato, arriva con in dotazione addirittura due batterie. Prendila a 29,68€ invece di 32,98€.

Insomma un bel regalo tech per la festa del papà, che sia economico e di qualità, è possibile farlo. Basta approfittare delle promozioni Amazon a tempo limitato per concludere eccezionali affari. Dovrai essere veloce però: si tratta di offerte che durano pochissimo e che sono disponibili con scorte super limitate. Su tutti i prodotti, godi di spedizioni veloci e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime.