Festa del papà, regali fino a 10€: idee WOW per gli amanti del fai da te

Per la festa del papà, scegli un regalo che soddisfi la sua passione per il fai da te. Abbiamo scelto le più belle idee fino a un massimo di 10€ circa, tutte disponibili su Amazon con consegna veloce. Decidi cosa desideri regalare e poi ordina velocemente, la disponibilità è limitata.

Livella tascabile Stanley a 5,50€.

Livella magnetica con 3 bolle a 6,99€.

Cutter di precisione con 10 lame di ricambio a 6,99€.

Cacciavite di precisione in kit 25 in 1 a 7,99€.

Kit 9 in 1 di chiavi Resistorx a 8,45€.

Kit 9 in 1 di chiavi Torx a 9,88€.

Chiave multiuso 24 in 1 con moschettone in omaggio, portatile e di qualità, a 9,92€.

Set di 10 morsetti a molla a 9,99€.

Chiave inglese regolabile con impugnatura ergonomia a 9,99€.

Chiave universale multiuso, perfetta per attrezzi elettrici e manuali, a 10,99€.

Una festa del papà celebrata con un regalo per gli amanti del fai da te e dei lavori manuali. Tutti questi ottimi articoli li trovi a fino a10€ su Amazon, ma devi essere molto veloce sia per assicurarti la consegna in tempo, sia per evitare di arrivare a scorte finite.