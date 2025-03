Ferro da stiro verticale Ariete: una GENIALATA ad un super prezzo (-38%)

Il ferro da stiro verticale Ariete è un’ottima soluzione per rinfrescare velocemente in ogni momento uno o più capi senza dover utilizzare l’asse da stiro. Perfetto da usare soprattutto in viaggio, in modo da avere i tuoi vestiti sempre perfettamente stirati, puoi acquistarlo in offerta a soli 24,99 euro invece di 40.

Ferro da stiro verticale Ariete: igienizza e rinfresca gli abiti con facilità

Il ferro da stiro verticale Ariete fa uso di una piastra in acciaio inox e 1200 watt di potenza che, insieme, aiutano a distendere le fibre dei tessuti con efficacia eliminando le pieghe senza sforzo.

Un prodotto che è utile per i viaggi e ritocchi last-minute, grazie al design leggero e maneggevole con impugnatura soft touch che lo rende comodissimo da usare. Puoi stirare direttamente dall’appendiabiti, ideale per tendaggi, giacche e camicie, e con il serbatoio estraibile la ricarica dell’acqua è semplice e veloce.

Nella confezione troverai inclusa anche una spazzola levapelucchi e una spazzola con setole, per prenderti cura al meglio di tutti i tuoi tessuti. A questo prezzo, un accessorio indispensabile: acquistalo adesso a soli 24,99 euro invece di 40.