Fastweb Casa: fibra a 24,95 euro al mese se attivi anche l'offerta mobile

Se stai cercando una connessione internet veloce, affidabile e conveniente, Fastweb Casa ti offre fibra ultraveloce a soli 29,95 euro al mese, o addirittura a 24,95 euro al mese se attivi anche Fastweb Mobile Full.

Internet Box NeXXT e la connessione è garantita

Il “cuore” della promozione Fastweb Casa è l’innovativo Internet Box NeXXt, dotato di Wi-Fi 6 di ultima generazione. Garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della tua casa, permettendoti di navigare senza interruzioni ovunque ti trovi. Inoltre, l’Internet Box è dotato di Alexa integrata, consentendoti di gestire la tua connessione anche con la voce, accedere a servizi musicali come Spotify e molto altro.

Con un design moderno che si integra perfettamente in ogni ambiente, l’Internet Box NeXXt di Fastweb garantisce navigazione sicura grazie alla protezione avanzata da virus, malware, phishing e altro. Inoltre, la funzione di Parental Control garantisce la massima sicurezza per te e la tua famiglia.

L’offerta Fastweb Casa include chiamate illimitate e l’attivazione è inclusa nel pacchetto. Potrai richiedere anche una delle assicurazioni offerte dal partner Quixa, a scelta tra Assistenza Casa o Assistenza Pet. Avrai inoltre accesso ai corsi offerti dalla Fastweb Digital Academy.

Se desideri anche una SIM per il tuo smartphone, aggiungi Fastweb Mobile Full all’offerta e il costo scende a soli 24,95 euro al mese. Fastweb si impegna per un futuro più verde e sostenibile. Con abbonamenti a zero emissioni di CO2 e un contributo di 1 milione di euro per il pianeta, la tua scelta di connessione diventa anche una scelta eco-friendly.

Fastweb ti offre la possibilità di provare l’offerta casa per 30 giorni. Se non sei soddisfatto, puoi sempre richiedere la disattivazione e ti verranno rimborsati tutti i costi sostenuti nel primo mese. Verifica la tua velocità e abbonati online o fatti richiamare gratuitamente da un operatore Fastweb.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.