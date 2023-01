Fastweb annuncia una nuova RIMODULAZIONE: rincari FINO A 60 EURO ALL'ANNO sul fisso

Il 2023 prende il via con nuovi aumenti per Fastweb che ha appena annunciato una nuova rimodulazione per alcuni clienti di rete fissa. I clienti coinvolti dalla modifica unilaterale del contratto registreranno un rincaro del canone mensile che potrà raggiungere una cifra record di 5 euro in più al mese con un aumento complessivo della spesa, quindi, di ben 60 euro all’anno, senza alcuna modifica al servizio offerto dall’operatore.

Per evitare la rimodulazione Fastweb, però, i clienti colpiti dalla modifica delle condizioni contrattuali possono passare subito ad un nuovo operatore, esercitando il diritto di recesso ed evitando così di pagare i costi di disattivazione della linea (pari ad una mensilità del canone di abbonamento).

Tra le offerte alternative per la connessione di casa da tenere d’occhio c’è Internet Unlimited di Vodafone con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga al costo di 27,90 euro al mese oppure 22,90 euro al mese per i già clienti di rete mobile.

I dettagli della nuova rimodulazione Fastweb

Fastweb torna a rimodulare alcuni sui clienti di rete fissa. In questo caso, i clienti coinvolti dalla rimodulazione registreranno un aumento del canone compreso tra 0,05 euro e 5 euro al mese. L’importo effettivo sarà comunicato direttamente dall’operatore al cliente interessato alla modifica contrattuale. Nel peggiore dei casi, quindi, il rincaro sulla spesa annuale sarà di 60 euro.

La rimodulazione Fastweb diventerà effettiva dal primo rinnovo successivo al 1° febbraio 2023. Da notare, invece, che c’è tempo fino al 15 marzo 2023 per cambiare operatore esercitando il diritto di recesso ed evitando, in questo modo, il rincaro stabilito da Fastweb con la nuova rimodulazione, senza costi di alcun tipo.

Una delle migliori offerte del momento arriva da Vodafone. L’operatore propone Internet Unlimited, abbonamento con Internet illimitato (tramite fibra FTTH fino a 2,5 Giga oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica fissa con chiamate illimitate. Il modem Wi-Fi è incluso.

Il costo è di 27,90 euro al mese. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, invece, c’è uno sconto a 22,90 euro al mese a tempo indeterminato. Per tutti i dettagli relativi all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.