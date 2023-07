Fascino VINTAGE, tecnologia MODERNA: giradischi portatile con Bluetooth

Il fascino dei vinili ti ha conquistato e da qualche tempo stai pensando di acquistare un giradischi per poter ascoltare i tuoi album preferiti, lo so. Facendo un giro sono sicura che hai scovato vari modelli ma io credo di aver trovato quello più bello.

Acquistalo adesso su Amazon con questa imperdibile offerta che ti permette di averlo a 44,40€ grazie allo sconto del 19%, cosa stai aspettando? Aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’ordine per non lasciartelo fuggire

Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Ritorna al passato con il giradischi che non ti aspettavi di trovare

I vinili sono sempre bellissimi, hanno un fascino imparagonabile ed un suono originale. Infatti moltissimi artisti, ancora oggi, oltre alla pubblicazione dei loro album sui classici CD, rilasciano vinili per gli amanti di questo formato. Che tu sia un appassionato audiofilo o un amante occasionale del vinile, il Giradischi Portatile è perfetto per te. Con un design elegante e moderno, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e aggiunge un tocco di classe al tuo spazio.

A renderlo fantastico è di sicuro il suo design a forma di valigetta che non solo lo trasforma in un oggetto bellissimo da avere in casa, ma ti dà anche la possibilità di chiuderlo e portarlo con te. Hai solo bisogno di una presa di corrente per poterlo usare, basta infatti aprirlo e posizionare il vinile per ascoltare i tuoi brani preferiti. Naturalmente è abilitato per poter leggere sia con i 33 giri che con i 45 ed i 78. Ma non è tutto, grazie alla tecnologia Bluetooth, puoi collegare facilmente il giradischi al tuo smartphone per usarlo anche come speaker.

Se invece ti vuoi rilassare sul divano ed ascoltare in modo profondo i tuoi vinili, puoi collegare le tue cuffie grazie al jack audio di cui è dotato. Nell’acquisto sono presenti diversi accessori: un cavo di alimentazione, un cavo audio, il cavo RCA e l’adattatore per i 45 giri.

È di sicuro l’acquisto ideale se stai entrando nel mondo dei vinili o se vuoi fare un regalo a qualcuno.

Non perderti questa occasione unica ed acquista subito su Amazon questo straordinario Giradischi Portatile a soli 44,40€ grazie allo sconto del 19%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.