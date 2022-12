Fascia Bluetooth 3 in 1: con 18€ ci fai di tutto (Amazon)

Oggi ti segnalo quest’offerta che ti permette di risparmiare il 53% e che trovi in esclusiva solo su Amazon. Metti subito nel tuo carrello questa fascia Bluetooth 3 in 1 a soli 18,69 euro, invece che 39,99 euro.

Con questo bellissimo gadget avrai la possibilità di ascoltare la tua musica preferita associando semplicemente il tuo smartphone. Potrai anche usarla come fascia per fare sport oppure la metti sugli occhi e la usi per dormire anche quando ci sono le luci accese. Le possibilità sono davvero infinite e tra l’altro a questo prezzo non c’è proprio tempo da perdere.

Fascia Bluetooth 3 in 1: sport, musica e sonno dolce

Questa fascia è realizzata con un tessuto morbido che garantisce il massimo del comfort e ti permette d’indossarla per molto tempo. Non stringe e non crea prurito. Gode della tecnologia Bluetooth 5.0 che ti permette di avere un’associazione rapida con i tuoi dispositivi e una connessione stabile. Offre fino a 10 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica. Sul davanti ha dei pratici pulsanti con cui potrai far partire o mettere in pausa la tua musica, cambiare brano o alzare e abbassare il volume.

Potrai praticamente farci quello che vuoi. La puoi usare mentre fai sport quando fa freddo per coprirti le orecchie o quando fa caldo per tamponare il sudore. Oppure puoi ascoltare la tua musica preferita mentre corri, mentre passeggi e in qualsiasi altro momento tu voglia. Potrai anche rispondere alle chiamate mentre svolge le tue attività. O ancora mettila sugli occhi e usala per dormire quando c’è luce e nel frattempo puoi anche ascoltare la musica o i suoni rilassanti.

Questa è davvero un’offerta da non perdere, ma devi essere veloce prima che finisca. Perciò vai adesso su Amazon e acquista la tua fascia Bluetooth 3 in 1 a soli 18,69 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.