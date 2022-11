Faro SMART multicolore a 7€: sconto BOMBA limitato su Amazon

Un faro smart multicolore pazzesco. Super pratico da installare e in grado di creare sempre l’atmosfera perfetta. Un prodotto unico nel suo genere, che puoi gestire tramite applicazione per smartphone dopo l’abbinamento in Bluetooth. Proprio questo è il suo principale punto di forza: non serve Internet e WiFi.

Con un assorbimento di appena 20W, i consumi energetici non saranno un problema. Piazzalo in giardino, balcone oppure in casa e divertiti a creare sempre l’atmosfera perfetta, adesso l’investimento è più piccolo che mai. Per avere il prezzo più basso in assoluto, ovvero poco più di 7€ al pezzo, basta accaparrarsi la scorta da due unità a 14,99€. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Faro smart: l’atmosfera è sempre perfetta

Proprio il fatto che non serva il WiFi, ti permetterà di utilizzare questi faretti in giardino, anche lontano dal modem o dove sul modem non c’è affatto. Tramite apposita applicazione per smartphone, e connessione Bluetooth, potrai velocemente creare l’atmosfera perfetta, scegliendo il colore che preferisci e programmando anche accensione e spegnimento.

Un prodotto super semplice da installare, che arriva completo di staffa per il posizionamento: basterà un attimo per sistemarli e saranno subito pronti all’uso. A 7€ circa appena è difficile, se non impossibile, portare a casa un prodotto del genere. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, completa l’ordine adesso, dopo aver spuntato il coupon, e prendi la scorta con 2 unità di faro smart multicolore a 14,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

