Fare il gelato in casa: con questa gelatiera in offerta (-34%) sarà perfetto

Sta per arrivare l’estate e di conseguenza la voglia di un bel gelato fresco. Magari non vuoi sempre recarti al bar o in gelateria oppure semplicemente sperimentare la sensazione di fare il gelato in casa. Allora non perdere questa occasione imperdibile.

Oggi su Amazon puoi trovare la gelatiera Cuisinart ICE100E con compressore integrato a soli 251,99 euro invece di 379,90. Risparmi il 34% e ti porti a casa un elettrodomestico di qualità professionale, capace di preparare gelati, sorbetti e frozen yogurt in meno di 40 minuti. In più, scegliendo il metodo di pagamento Cofidis puoi anche pagare a rate.

Gelatiera in offerta: gelati e non solo, anche sorbetti e yogurt!

La gelatiera Cuisinart ICE100E ha una capacità di 1,5 litri e non richiede alcun pre-raffreddamento. Basta inserire gli ingredienti nella ciotola e accendere l’apparecchio. Puoi scegliere tra due palette di miscelazione incluse, una per i gelati e l’altra per i sorbetti e i frozen yogurt. Puoi anche aggiungere ingredienti durante l’utilizzo per personalizzare le tue ricette.

In tuo supporto trovi un display digitale con pulsanti di controllo e un timer che ti avvisa quando il gelato è pronto. Ha anche una funzione mantieni freddo che conserva il gelato alla temperatura ideale fino a 10 minuti dopo la fine del ciclo. La pulizia è facile grazie alla ciotola, al tappo e alle palette rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Acquista ora la gelatiera Cuisinart ICE100E su Amazon e goditi il piacere di un gelato fatto in casa quando vuoi. Affrettati, le scorte a questo prezzo sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.