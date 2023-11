Far Cry 6 Limited Edition per Xbox CROLLA sotto i 20€!

Immergiti nell’epica avventura di Far Cry 6 Limited Edition per Xbox, dove ti calerai nei panni di Dani Rojas, un determinato combattente di Yara. La tua missione è unirti alla guerriglia per liberare la nazione dal feroce regime di Antón Castillo, il dittatore che ha gettato un’ombra di oppressione su questo paradiso tropicale congelato nel tempo.

Nonostante la bellezza intrinseca di Yara, il controllo di Castillo ha trasformato la regione in un regime totalitario, e suo figlio Diego segue i suoi spietati passi. In questo contesto di oppressione, la rivoluzione è ormai scattata, e Dani Rojas è pronto a mettersi in gioco. La tua missione sarà quella di combattere le truppe di Castillo attraverso ogni angolo del paese, dalle fitte giungle alle splendide spiagge fino alla maestosa capitale di Esperanza.

Per fronteggiare questa lotta, potrai contare su un vasto arsenale di armi e veicoli, fondamentali per affrontare le sfide che incontrerai. Tuttavia, non sarai solo in questa impresa, poiché potrai contare sull’aiuto degli “amigos“, nuovi e formidabili animali mercenari pronti ad affiancarti nella battaglia.

Far Cry 6 Limited Edition promette un’esperienza di gioco coinvolgente e ricca di azione, consentendoti di vivere in prima persona l’adrenalina della rivoluzione e di combattere con fervore per riconquistare la libertà di Yara.

Far Cry 6 Limited Edition è sicuramente un’occasione da non perdere a questo prezzo. Grazie all’offerta di Amazon lo potrai far tuo a soli 19,99€ invece dei classici 29,95€.