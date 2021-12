Far Cry 6 in SUPER OFFERTA a meno di 40 euro su Amazon!

Far Cry 6 è in offerta per un periodo di tempo limitato su Amazon a meno di 40 euro! La promozione è valida per la versione PlayStation 4, ma è disponibile allo stesso prezzo anche per PlayStation 5 e Xbox.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon, quindi vi arriverà a casa in massimo 48 ore grazie alla consegna Prime. Può essere un'ottima occasione per recuperare uno dei migliori titoli di questo 2021 che sta per concludersi.

Far Cry 6, il più bel capitolo della serie dai tempi di Far Cry 3

Il titolo Ubisoft si presenta da solo per chiunque conosca la saga: Far Cry 6 rappresenta il nuovo appuntamento per un franchise che raccoglie fan in ogni parte del mondo.

Esattamente come i capitoli precedenti, il gioco è uno sparatutto in prima persona a mondo aperto, in questo caso ambientato sull'isola fittizia di Yara, posta sotto il regime totalitario di Antòn Castillo, villain dell'avventura interpretato da Giancarlo Esposito: sì, proprio Gustavo Fring di Breaking Bad e Better Call Saul!

Punto saliente della produzione è quello di mettere nelle mani del giocatore la massima libertà d'azione, sia in termini di esplorazione di una fantastica isola tropicale, sia per quanto riguarda la personalizzazione di armi, veicoli e altri equipaggiamenti. Si tratta del capitolo di Far Cry più grande, vario e divertente di sempre.

Quindi, se aspettavate l'occasione giusta per recuperarlo, l'offerta di Amazon è quello che fa per voi. Affrettatevi però: si tratta di una promozione a tempo che si concluderà nelle prossime ore. Buon acquisto!