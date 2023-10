Fantastica Tastiera Meccanica RGB con Bluetooth a 58€ con COUPON ESCLUSIVO!

La tastiera da gioco meccanica EPOMAKER CIDOO ABM084 TKL è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso: soli 58,94€ invece di 91,19€. Questa è un’occasione straordinaria per chi cerca una tastiera da gioco meccanica di alta qualità a un costo notevolmente ridotto.

EPOMAKER CIDOO ABM084 TKL: la tastiera meccanica completa

La CIDOO ABM084 TKL è progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. È dotata di switch meccanici TTC che offrono un feedback tattile preciso e una risposta rapida, il che la rende ideale per le tue sessioni di gioco più intense. Ogni battitura sarà avvertita in modo distintivo, consentendoti di ottenere il massimo controllo.

Una caratteristica distintiva di questa tastiera è l’uso della schiuma Poron. Questo materiale speciale è posizionato sotto ogni tasto per garantire una maggiore stabilità e per ridurre il rumore di battitura. Otterrai un’esperienza di tastiera più silenziosa e piacevole, ideale per l’uso in ambienti condivisi.

La CIDOO ABM084 TKL offre flessibilità sia nella connettività che nell’illuminazione. Puoi connetterla via Bluetooth o tramite cavo USB, a seconda delle tue preferenze. Inoltre, puoi personalizzare l’illuminazione RGB per creare il tuo stile unico. Scegli tra una vasta gamma di colori e effetti per adattare la tastiera al tuo setup e al tuo gusto personale.

Per una maggiore durata e resistenza all’usura, la tastiera è dotata di copritasti in PBT. Questi tasti sono noti per la loro durata nel tempo e la resistenza ai segni di usura. Avrai la certezza che la tua tastiera rimarrà in perfette condizioni anche dopo molte ore di utilizzo intensivo.

La CIDOO ABM084 TKL è pronta a migliorare le tue prestazioni di gioco e a offrirti un’esperienza di tastiera superiore a soli 58,94€ grazie al coupon su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.