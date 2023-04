Fantastica macchina del pane con 15 programmi: sconto TOP del 36%

Ami preparare pane e biscotti fatti in casa ma avresti bisogno di un valido aiuto nella preparazione degli impasti? Bene, allora non puoi assolutamente perderti questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora potrai portarti a casa questa fantastica macchina del pane scontata del 36%. Dunque, solo se approfitterai subito di questa offerta, potrai acquistare questo ottimo prodotto al prezzo di soli 55,90 euro anziché 86,90 euro.

Grazie a questa strepitosa macchina per il pane avrai la possibilità di scegliere tra ben 15 programmi automatici differenti che ti saranno utilissimi per la preparazioni di ottimi panini, pane, ma anche pasta, biscotti, marmellate, yogurt e molti altri prodotti che potrai preparare con le tue mani. Inoltre, questo dispositivo è provvisto di 2 elementi riscaldanti all’interno che ti permetteranno di avere una cottura ottimale in tutte le tue preparazioni.

Potrai preparare per la tua famiglia o i tuoi amici una quantità di impasto da 1 kg, 1,25 kg oppure 1,5 kg in qualsiasi momento della giornata. Tra le molte funzioni, è prevista anche quella che ti consentirà di scegliere tra 3 livelli di tostatura della crosta differenti, in base alle tue esigenze, da leggermente tostata a molto croccante.

Non manca un utilissimo schermo LCD molto intuitivo grazie al quale potrai facilmente selezionare programmi e le impostazioni relative al peso. Programmabile per 15 ore così da poter avere sempre pane fresco prima di mangiare e potrai tenerlo al caldo per circa 1 ora. Il ricettario ti consiglierà molte ricette da seguire per avere impasti ottimi e fragranti.

Potrai comodamente lavare secchiello removibile in lavastoviglie così da poterlo mantenere sempre pulito in maniera estremamente facile. Insomma, un prodotto imperdibile a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica macchina del pane scontata del 36%. Approfittane ora, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

