Fan di MORTAL KOMBAT 1, fatevi avanti! La Kollektor's Edition per PS5 è SCONTATA!

Ecco un’opportunità unica per gli amanti di Mortal Kombat: la MORTAL KOMBAT 1 – KOLLECTOR’S EDITION PS5 è ora disponibile su Amazon a soli 199,98€, anziché 249,00€, garantendoti uno sconto del 20%.

MORTAL KOMBAT 1 KOLLECTOR’S EDITION: ecco cosa include l’edizione speciale

Questa edizione speciale del leggendario gioco di combattimento offre una serie di contenuti esclusivi che renderanno la tua esperienza di gioco ancora più memorabile. La MORTAL KOMBAT 1 – KOLLECTOR’S EDITION PS5 include una vasta gamma di incredibili componenti che faranno vibrare i cuori dei fan di Mortal Kombat:

Una copia fisica del gioco in edizione limitata: Avrai una copia fisica del gioco per PS5, che è già un tesoro per ogni appassionato.

Una statua di 12 pollici di Liu Kang: Questa statua dettagliata di uno dei personaggi iconici di Mortal Kombat diventerà un punto focale nella tua collezione di giochi.

Un libro d’arte di 80 pagine: Scopri il dietro le quinte di Mortal Kombat con questo libro d’arte ricco di illustrazioni e concetti di gioco.

Un set di adesivi: Personalizza il tuo mondo con questi adesivi esclusivi del gioco Mortal Kombat.

Un codice per scaricare contenuti digitali aggiuntivi: Accedi a contenuti digitali esclusivi che arricchiranno ulteriormente la tua esperienza di gioco.

Inoltre, con l’acquisto della MORTAL KOMBAT 1 – KOLLECTOR’S EDITION PS5, riceverai anche alcuni bonus di preordine eccezionali, tra cui l’accesso a un personaggio giocabile Shang Tsun.

Questa è la tua occasione per possedere un pezzo d’arte di Mortal Kombat e vivere l’esperienza di gioco in una dimensione completamente nuova. Non lasciarti sfuggire questo fantastico affare e goditi Mortal Kombat come mai prima d’ora con la MORTAL KOMBAT 1 – KOLLECTOR’S EDITION PS5 a soli 199,98€, anziché 249,00€.