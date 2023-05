Fame di Mortal Kombat 1? Approfitta di Mortal Kombat 11 Ultimate al minimo storico

Se sei un fan dei giochi di combattimento e ami la saga di Mortal Kombat, non puoi perderti questa offerta imperdibile su Amazon. Puoi acquistare Mortal Kombat 11 Ultimate, l’edizione definitiva del gioco più venduto del 2019, a soli 18,29 euro invece di 29,99 euro.

Approfitta subito di questo sconto del 39% e preparati a sfidare i tuoi amici in battaglie all’ultimo sangue perfetto anche per festeggiare il recente annuncio del reboot, Mortal Kombat 1, in uscita a settembre.

Mortal Kombat 11 Ultimate al prezzo più basso di sempre

Mortal Kombat 11 Ultimate è il pacchetto completo che include il gioco base MK11, il Kombat Pack 1, l’espansione Aftermath e il nuovissimo Kombat Pack 2. Potrai scegliere tra 37 personaggi tra cui i classici della serie come Scorpion, Sub-Zero, Raiden e Liu Kang, e le nuove aggiunte come Terminator, Joker, Spawn e RoboCop. E non dimenticare i tre ultimi arrivati: Mileena, Rain e Rambo, interpretato dalla voce originale di Sylvester Stallone.

Questo pacchetto ti offre due campagne narrative avvincenti e ricche di colpi di scena, in cui dovrai proteggere il regno della Terra dalla minaccia di Kronika, la custode del tempo. Potrai anche personalizzare i tuoi combattenti con una vasta gamma di skin, equipaggiamenti, mosse speciali e fatalità. E se vuoi sfogare la tua creatività, potrai usare le divertenti friendship per concludere i tuoi match con una nota di umorismo.

Mortal Kombat 11 Ultimate è ottimizzato per le console di nuova generazione, offrendoti una grafica spettacolare in 4K, un’esperienza fluida a 60 fps e dei tempi di caricamento ridotti al minimo. Inoltre, potrai usufruire dell’upgrade gratuito da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S. E se vuoi sfidare i tuoi amici online, potrai approfittare della compatibilità tra piattaforme e generazioni.

Hai adesso la possibilità di acquistare Mortal Kombat 11 Ultimate al suo prezzo più basso di sempre: solo 18,29 euro e inizi subito a combattere all’ultimo sangue.

