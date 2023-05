Fai scorta di gift card (anche Amazon) con Hype: ottienile gratis

Torna in auge l’Hype Club: l’attesissima promozione, lanciata dalla fintech 100% italiana, offre ai titolari di un conto l’opportunità di ottenere gift card completamente gratuite, incluse quelle di Amazon, del valore massimo di 25 euro. Hype Club si presenta come un’esclusiva area all’interno dell’applicazione Hype, dove gli utenti possono mettersi alla prova attraverso sfide, conosciute come “challenge”, per accumulare punti e sbloccare gift card utilizzabili per i propri acquisti. L’accesso a questo club esclusivo è riservato esclusivamente ai possessori di un conto Hype: puoi aprirne uno a costo zero direttamente qui.

Come ottenere gift card con Hype?

Una volta aperto il tuo conto, in poco tempo il profilo verrà attivato: riceverai subito una carta di debito virtuale circuito Mastercard con IBAN italiano. Tutti i servizi sono gestiti in modo comodo e intuitivo online tramite l’applicazione ufficiale Hype, che consente la gestione delle spese, l’invio di bonifici, il salvadanaio virtuale e addirittura l’accesso a prestiti.

Ma come riscattare le gift card? Non dovrai fare altro che partecipare alla sfida attiva fino al 31 luglio e invitare tutti i tuoi amici ad attivare un conto Hype. Ogni amico che si unirà alla piattaforma ed effettuerà una ricarica di almeno un euro farà guadagnare una certa quantità di punti, che potrai utilizzare a tua volta per ottenere buoni regalo presso diverse piattaforme e negozi – Amazon, Decathlon, Unieuro, Zalando, GameStop, Conad, Trenitalia e Ikea, tanto per citarne alcuni.

Per darti un’idea, a 50 punti equivale una gift card da 5 euro: è la quantità di punti che riceverai per ogni amico che attiva un Conto Hype a canone zero. Se invece l’invitato scegliere di aprire un conto Hype Next riceverai 200 punti, pari a 20 euro in gift card, mentre se il conto aperto è Hype Premium, i punti saranno 250, pari a ben 25 euro riscattabili in gift card. I tuoi amici non rimarranno ovviamente a mani vuote: anche loro potranno ricevere un bonus fino a 25 euro.

Per partecipare all’iniziativa ti basta aprire un Conto Hype entro luglio e partecipare alla challenge proposta dalla fintech. Per riscattare le gift card è necessario accedere alla sezione “Hype Club” che trovi all’interno dell’applicazione ufficiale: avrai a disposizione un ricco catalogo da cui scegliere e selezionare la tua piattaforma e-commerce o negozio online preferito.

