Fai saltare in aria i GATTINI con questo gioco di carte unico

Cosa succede se unisci dei dolci gattini a frasi irriverenti ed esplosivi? Chiama gli amici scopritelo con questo divertentissimo gioco di carte da tavolo Exploding Kittens VM18 di Asmoodee. Sicuramente un gioco diverso dal solito che tranquillo: vi farà divertire come non mai,

Scappa dai dolci gattini esplosivi in questo gioco pubblicato da Asmodee

Se sei alla ricerca di un gioco divertente da fare con gli amici per scoppiare a ridere come niente allora non posso non consigliarti questo fantastico gioco di carte da tavolo Exploding Kittens VM18. Ti posso assicurare che questo gioco diventerà preferito di tutti. Dopotutto chi non ama i gattini? Ma non solo, ogni carta ha frasi e atteggiamenti irriverenti, divertiti a leggerle tutte.

Ma passiamo alle regole che sono molto semplici: disinnesca la gatto-bomba o esploderai usando le carte apposite o è game over per te. I numeri di giocatori va da 2 a 5 e la durata media di una partita è intorno ai 15 minuti in modo da essere veloce e divertente. Naturalmente questa versione è vietata al di sotto dei 18 anni, ma tranquillo ne esiste anche una versione completamente children friendly.

Ci sono in tutto ben 56 carte, ma le potrai aumentare grazie ai diversi pack di espansione, ognuno dei quali presenta temi diversi. Il divertimento è assicurato tra battute black humor ed esplosioni. Naturalmente questa versione del gioco è in italiano quindi non avrete problemi a capire le regole o le carte.

