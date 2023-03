Fai da te per furbi: 5 strumenti a meno di 10€ che ti SEMPLIFICANO la vita

Bello dedicarsi al fai da te, concordo! Spesso però ci sono problemini tecnici che, se non risolti nel breve, possono far perdere tempo e rendere tutto più difficile. Sai che ci sono prodotti, come queste furbate a meno di 10€, che ti aiuteranno un sacco? Dai un’occhiata e scegli ora i tuoi preferiti direttamente su Amazon: arrivano a casa con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Qualcuno faccia una statua a chi ha inventato gli estrattori di viti spanate. Sono pazzeschi inserti a doppia punta, assolutamente universali. Li monti sul tuo trapano, scegliendo quello la cui dimensione rispecchia quella della vite che vuoi rimuovere e in un attimo risolvi. Un’estremità, la prima da usare, si occupa di creare una nuova filettatura mentre l’altra si “aggrappa” alla vita e la toglie. La confezione da 6 pezzi la prendi a 8,99€ appena.



La chiave universale non è meno utile del primo gadget, anzi! Un solo prodotto, da montare su trapano o manico (elettrico e non), è in grado di sostituire gran parte della cassetta degli attrezzi. Infatti, la sua speciale costruzione si adatta – e si aggrappa – a dadi, ganci, bulloni, viti e non solo. Non servirà uno strumento specifico, basterà lei per poterli gestire rapidamente. In promozione, la prendi a 7,99€.

Non sottovalutare il potenziale di questo cacciavite in kit 27 in 1. Sai perché? Beh, perché probabilmente hai un sacco di cacciaviti, ma quelli specifici per i lavori di precisione, per le viti più piccole, probabilmente ti manca. Allora perché non rimediare subito? Con lo sconto del 40% lo prendi a 5,99€ e la custodia è compresa nel prezzo!

La polsiera magnetica è un prodotto geniale, senza dubbio. Sono certa che in più di un’occasione avresti voluto averla a disposizione, senza nemmeno saperlo. Ad esempio, quando devi avvitare più viti e non sai dove metterle per non perderle oppure quando hai diversi piccoli strumenti da portare con te e ti serve avere le mani libere (ad esempio quando sali su una scala). Ecco, in tutti questi casi, i potenti magneti della polsiera ti faranno da assistente mantenendo ben saldi inserti e strumenti, mentre tu mantieni le mani libere. Un prodotto pazzesco, che in promozione ti accaparri a 9,99€ appena.

Probabilmente non serve nemmeno che sottolinei quanto è utile la lampada frontale: è un prodotto che chiunque dovrebbe avere, soprattutto quando si dedica ad attività manuali. Infatti, proprio grazie a lei potrai avere a disposizione un forte fascio luminoso pur mantenendo le mani completamente libere! La indossi, la accendi ed hai subito un forte fascio luminoso che punta esattamente dove puntano i tuoi occhi. Questo modello in sconto è dotato di una potente lampada compatta da 3 LED e vanta anche una batteria integrata ricaricabile: perfetta! Prendila in promozione a 9,99€ appena.

Visto che cose utilissime puoi prendere a meno di 10€ su Amazon? Strumenti utilissimi per il fai da te, adesso a mini prezzo. Scegli al volo, si tratta di occasioni disponibili a tempo limitato. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

