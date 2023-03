Fai da te che PASSIONE: 5 genialate a meno di 10€ da avere assolutamente

Se sei appassionato di fai da te, questi interessanti gadget a meno di 10€ devi assolutamente averli. Sono un più utile e particolare dell’altro e li trovi su Amazon con spedizioni rapida e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo prodotto mette insieme la passionetech a quella del fai da te. Con questo dispositivo puoi fare 2 cose: controllare la potenza di lavoro di un caricatore (o alimentatore) e anche verificare lo stato di salute della tua batteria. Infatti, basterà inserirlo fra il cavo USB e la fonte energetica e potrai ottenere le informazioni che ti servono.

La polsiera magnetica è invece lo strumento che tutti, ma proprio tutti, coloro che si cimentano in lavori manuali dovrebbero avere. Perché occupare le mani con viti, bulloni, rondelle e altri inserti, se puoi affidarli ai robusti magneti di questo dispositivo da polso? Super comodo per tenere le mani libere di impugnare gli utensili che ti servono di più. Spettacolare da sfruttare in un sacco di contesti, a questo prezzo è un affare. In promozione, lo prendi a 8,99€ appena.

Se ti piace avere il controllo dell’auto, verificando spesso il suo stato di salute e controllando eventuali spie di errore, allora questo mini PC Bluetooth è quello che ti serve. Basta inserirlo nella porta OBD II della macchina (controlla nel libretto di istruzioni della tua vettura dove si trova) e poi abbinarlo tramite Bluetooth al tuo smartphone. Utilizzando una delle tante applicazioni specifiche, molte delle quali gratuite, potrai controllare lo stato dell’auto e persino controllare eventuali codici di errore e misteriose spie accese. Un ottimo modo per arrivare “preparati” dal meccanico, qualora ve ne fosse necessità. Se lo reputi opportuno, i codici di errore puoi anche cancellarli. In promozione, te l’accaparri a 7,90€ appena.

Una lampada frontale ricaricabile è utile in una marea di contesti. Questo modello è dotato di 3 unità LED luminose potentissime, che ti permetteranno – ed è proprio questo il bello – di ottenere tantissima luce esattamente dove puntano i tuoi occhi. Infatti, queste lampada si sistemano esattamente sopra gli occhi. Rimangono ben salde e ti permettono di illuminare, pur mantenendo le mani libere. La batteria ricaricabile ti permetterà di risparmiare un sacco su quelle usa e getta: basterà usare il cavo USB in dotazione per effettuare la ricarica. Prendilo in gran sconto a 9,99€.

Questo cacciavite in kit 32 in 1 è un vero e proprio spettacolo. Nella elegante custodia, hai tutti gli inserti che ti servono per completare i tuoi lavori, anche quelli di precisione. In dotazione, oltre a tantissimi inserti, c’è anche un pratico manico ergonomico e una prolunga. La confezione, la porti a casa a 7,99€.

Visto quanti ottimi gadget per il fai da te puoi trovare su Amazon a mini prezzo? Costano tutti meno di 10€ e li prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

