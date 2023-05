Fai crescere i tuoi risparmi con Hype: investi a partire da 1€

Come far crescere i tuoi risparmi senza dover diventare un esperto di finanza? Il segreto è Hype: una delle pochissime fintech che ti permette di farlo con una semplice app e pochi tap. Hype si avvale infatti di una partnership con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR, che sarò la tua guida per investire i tuoi soldi in modo assolutamente semplice, ma soprattutto gratuito. Con la massima sicurezza e affidabilità potrai sottoscrivere fondi di investimento e ottenere, così, il massimo rendimento. Il servizio è gratuito per tutti i clienti Hype, inclusi i titolari di conti base a canone zero. Se non ne hai ancora aperto uno, è il momento giusto per farlo.

Come funzionano gli investimenti con Hype

Innanzitutto, assicurati di avere l’applicazione Hype aggiornata all’ultima versione. Se invece non sei ancora cliente Hype, puoi aprire un conto gratuito tramite questo link. In pochi giorni sarà attivo e avrai accesso a tutte le funzionalità, inclusi gli investimenti.

Entra nella sezione “Portafoglio” dell’app e seleziona “Fondi di investimento”: dovrai rispondere a un breve questionario iniziale, leggere e accettare l’informativa precontrattuale prima di proseguire. Infine ti verranno proposte tre tipologie di fondi disponibili – Prudente (AcomeA Breve Termine), Dinamico (AcomeA Patrimonio Dinamico) o Aggressivo (AcomeA Patrimonio Aggressivo, che però è limitato ai suoi utenti Next e Premium).

Dopo aver selezionato il fondo da creare in base al tipo di investimento che desideri, dovrai inserire l’importo da versare (a partire da 1 euro) e fare tap su “Investi”, dopodiché compilare il secondo questionario e firmare la documentazione contrattuale, sempre comodamente dall’app. Riceverai una notifica sul tuo smartphone quando i fondi saranno attivati.

Da quel momento, potrai gestire i tuoi fondi direttamente dall’app, modificando le impostazioni o eliminandoli definitivamente. I profili Hype (ossia quello a canone zero) e Hype Plus possono usufruire di due fondi di investimento, mentre i clienti Next e Premium possono crearne fino a cinque, incluso il fondo AcomeA Patrimonio Aggressivo. Insomma, con Hype l’investimento è davvero alla portata di tutti.

Hype a canone zero è la risposta a tutte le spese quotidiane

Se stai cercando un conto che ti dia la libertà di gestire le tue spese senza costi nascosti, allora Hype è la risposta alle tue esigenze. Con un IBAN italiano completo e una carta virtuale per i tuoi acquisti online, potrai avere il massimo controllo sul tuo denaro. In più, grazie alla partnership con Gimme5, avrai l’opportunità di investire a partire da soli 1 euro.

Ma Hype non è solo un conto per le tue spese quotidiane: potrai anche effettuare operazioni come inviare e ricevere denaro tra hypers, ricaricare il conto tramite carte, contanti o bonifico (con un massimo di 15 mila euro per il piano gratuito), analizzare le tue spese e persino guadagnare con il cashback.

Non dimenticare che l’apertura del conto è completamente gratuita e che, se sei un nuovo cliente, potrai addirittura ricevere un bonus in denaro inserendo in fase di registrazione il codice promo “HYPER”.

