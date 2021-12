Facebook e Instagram sotto attacco phishing: Meta denuncia 39 mila siti

Meta è dovuta intervenire a causa di un maxi attacco phishing a danno di Facebook e Instagram. Purtroppo sembra che i noti social network siano stati presi di mira e clonati. Si parla di ben 39 mila siti web che si spacciavano per le due piattaforme social del Gruppo Meta. Un'azione dovuta, soprattutto per proteggere gli utenti in pericolo a causa di questa truffa.

Stando ad alcune stime, pare che gli accusati avrebbero creato circa 39 mila siti web con l'obiettivo di clonare le pagine di accesso soprattutto di Facebook e Instagram. Non sono comunque mancate anche azioni phishing che hanno sfruttato WhatsApp e Messenger.

Insomma, per Meta sembrano essere tempi difficili questi, dopo l'ultimo allarme di Facebook e diversi utenti spiati da società di sorveglianza che sono riuscite a forzare l'accesso al noto social network rubando dati e registrando informazioni sensibili a più di 50 mila utenti. Ora, il Gruppo Meta, si trova ancora alle prese con una questione veramente seria. Ecco la denuncia apparsa sul suo blog ufficiale:

Abbiamo intentato una causa federale in un tribunale della California per interrompere gli attacchi di phishing progettati per indurre le persone a condividere le proprie credenziali di accesso su pagine di accesso false per Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Il phishing è una minaccia significativa per milioni di utenti Internet.

Il phishing è una pericolosa minaccia per gli utenti. Come in questo caso esistono siti clone di banche, negozi online o corrieri che inducono l'utente ad accedere e a inserire i propri dati. In realtà dietro tutto ciò ci sono veri e propri criminali che rubano i nostri dati personali e le credenziali di accesso per perpetrare i loro crimini.