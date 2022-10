Facebook e Instagram down, cosa succede? Segnalazioni da tutta Italia

Facebook e Instagram non funzionano. Improvvisamente, nel venerdì sera del 28 ottobre 2022 i due social network sono andati in down per ragioni al momento ignote. L’hashtag #instagramdown è immediatamente diventato trending topic su Twitter.

Aggiornamento ore 22:23 – Entrambi i social network sembra stiano tornando lentamente alla normalità. Problema rientrato.

Come è possibile leggere su Downdetector.it, le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 21:35, facendo rapidamente schizzare verso l’alto il grafico. Al momento, Facebook è irraggiungibile sia dal browser che dall’app ufficiale, mentre Instagram si carica molto lentamente.

Seppur a macchia, qualche problema pare stia riguardando anche WhatsApp, ma qui sembra una questione molto meno diffusa.

Facebook e Instagram down 28 ottobre: cosa c’è da sapere

Per il momento non ci sono notizie ufficiali da parte di Meta. Non è chiaro se si tratta di un down generalizzato o se riguarda soltanto l’Italia.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della società statunitense, ma non è da escludere che il problema possa rientrare presto nel giro di poco tempo, come solitamente accade in questi casi.