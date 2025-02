Facebook dovrà pagare 25 milioni di dollari a Trump

Come riportato dal Wall Street Journal, Meta Platform dovrà pagare circa 25 milioni di dollari per chiudere la causa che il presidente Donald Trump aveva intentato nel 2021 per la chiusura del suo profilo Facebook. La società ha deciso di accettare l’ammenda e di pagare quanto è stato pattuito in tribunale.

Nel frattempo, Donald Trump ha fatto sapere che dei circa 25 milioni di dollari, che riceverà come indennizzo da Meta per aver chiuso il suo profilo su Facebook, 22 milioni saranno devoluti a un fondo per la biblioteca presidenziale. Invece, il restante sarà utilizzato per coprire le spese legali e gli altri querelanti che hanno firmato il caso.

Facebook sceglie la via della risoluzione pacifica con Trump

Il Wall Street Journal ha fatto sapere che Meta ha confermato l’accordo. In altre parole, pagherà i circa 25 milioni di dollari stabiliti come risarcimento per aver chiuso il profilo di Donald Trump su Facebook. La notizia però non ha lasciato indifferenti addetti ai lavori, esponenti dell’informazioni, opposizione e utenti di tutto il mondo.

La senatrice senior Elizabeth Ann Warren ha commentato la vicenda: “Sembra una tangente e un segnale per ogni azienda che la corruzione è il nome del gioco. Dopo che Meta paga per giocare, cosa si aspetta Mark Zuckerberg come ritorno su questo investimento?”. Una grave accusa che mostra quanto la situazione sia tesa e preoccupante.

La testata giornalistica americana di Wall Street ha anche riportato che all’inizio di gennaio, Mark Zuckerberg fece ritorno a Mar-a-Lago “per un’intera giornata di mediazione” con il tentativo di appianare i rapporti in tensione con il presidente. Questo perché la questione era stata già presa in mano dal presidente degli Stati Uniti il giorno inaugurale di Trump, stando a chi ha familiarità con queste discussioni.

Secondo alcuni esperti, questa situazione e la decisione di Donald Trump di salvare TikTok dal ban per 75 giorni, dimostra la forte influenza di questa presidenza anche nel mondo dei social network e delle aziende americane che hanno bisogno di creare utili, cercando il favore di un’amministrazione particolarmente influente.