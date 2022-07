Facebook: come scoprire se il tuo account è stato violato

L’arrivo di nuovi malware e un nuovo bot stanno mettendo in pericolo tutti i profili Facebook. Violazioni di account e clonazioni di identità digitali sono all’ordine del giorno. Ecco perché è fondamentale non solo tenere bene gli occhi aperti, ma rimanere informati e controllare sempre il proprio profilo.

Esiste infatti un metodo per scoprire se il tuo account Facebook è stato violato. Alcuni semplici passaggi ti danno l’opportunità non solo di sapere se è stato hackerato, ma anche di capire chi ti ha hackerato l’account.

Ovviamente è indispensabile prevenire simili attacchi. L’arma migliore è installare sui propri dispositivi un buon sistema antivirus. Tra i migliori c’è Norton 360 che con un prezzo particolarmente contenuto ti protegge e cripta i tuoi dati.

Scoperto come difendersi da possibili violazioni all’account Facebook, concentriamoci ora su come capire se e chi potrebbe aver hackerato il nostro profilo social. Con alcuni semplici e veloci passaggi potremo, nel caso, dormire sonni tranquilli o cercare di risolvere il problema.

Facebook: ecco come scoprire se ti hanno hackerato l’account

Uno dei metodi più efficaci per scoprire se il tuo account Facebook è stato violato è quello di verificare le autorizzazioni concesse. Si tratta di una modalità semplice e veloce con la quale scoprirai anche diversi dispositivi che forse non usi o non hai più, ma che ancora hanno accesso al tuo profilo:

apri Facebook dal tuo smartphone;

dal tuo smartphone; seleziona il menù in alto a destra;

in alto a destra; vai in Impostazioni e Privacy selezionando l’icona a forma di ingranaggio sempre in alto a destra;

selezionando l’icona a forma di ingranaggio sempre in alto a destra; nella sezione Account seleziona Password e sicurezza ;

seleziona ; qui fai tap su Mostra tutto nella sezione Dispositivi da cui hai effettuato l’accesso.

Nel caso dovessi trovare qualcosa di anomalo, seleziona il dispositivo e fai tap sul riquadro Esci. In questo modo eliminerai tutti i dispositivi che non conosci scongiurando possibili attacchi di cybercriminali che avrebbero potuto violare il tuo account Facebook.

Ora ti manca un ultimo passaggio per completare questo controllo. Infatti, dovrai verificare tutte le connessioni ad app di terze parti. Anche in questo caso ti consigliamo di eliminare tutte quelle di cui nutri qualche dubbio:

apri Facebook dal tuo smartphone;

seleziona il menù in alto a destra;

vai in Impostazioni e Privacy selezionando l'icona a forma di ingranaggio sempre in alto a destra;

selezionando l’icona a forma di ingranaggio sempre in alto a destra; scorri verso il basso fino a trovare la sezione Autorizzazioni ;

; qui fai tap su App e siti web.

