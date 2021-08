Martedì mattina si è svolto l'incontro tra il Ministero dello Sviluppo Economico e i vertici della regione Piemonte e della città di Torino, per discutere sulla candidatura di Mirafiori come fabbrica di chip Intel. Il colosso della tecnologia sta cercando nuove infrastrutture in Europa e secondo il ministro Giorgetti le fabbriche inutilizzate del compesso torinese rappresentano il candidato ideale.

Il ministro ha comunicato l'esito positivo dell'incontro, che ha messo d'accordo le parti coinvolte sulla candidatura di Mirafiori come nuova fabbrica di chip Intel. Le strutture torinesi sono in parte ancora occupate dal gruppo FCA (ora Stellantis), ma molte zone sono inutilizzate e risultano ben attrezzate per accogliere una filiera produttiva complessa come quella del colosso americano.

Ecco le parole di Gianfranco Giorgetti:

“Il MISE ha approfondito la questione Intel. Ho personalmente incontrato nelle settimane scorse l'ad. Si tratta di un progetto con un impatto enorme per tutto il territorio e la sua economia. Ho pensato che abbiamo già un'area infrastrutturata per questa realizzazione, che è quella di Mirafiori nella parte non utilizzata. Secondo me soddisfa tutti i requisiti, non è l'unica candidata ma quella più qualificata. Cosa farà Intel non lo sappiamo – prosegue il ministro – ma vista l'entità dell'investimento anche per il contributo statale, ritengo che si arriverà a una diffusa rete sul territorio europeo, in questa logica penso a 2 o 3 realtà, di cui una in Italia”.

Attendiamo ulteriori sviluppi sulla candidatura di Mirafiori come nuova sede europea di Intel, l'amministratore delegato Pat Gelsinger valuterà le strutture candidate per scegliere la più adatta alle esigenze produttive di Intel.

