F1 Bahrain 2025: orari e dove vedere qualifiche e gara

Ad una settimana esatta dal weekend di Suzuka, i piloti di Formula 1 tornano in pista per il Gran Premio del Bahrain, quarta prova del Mondiale 2025. Come in Giappone sette giorni fa, le prime prove libere sono state caratterizzate dal dominio delle due McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri primi rispettivamente nelle prime e seconde prove libere. Dietro inseguono Mercedes e Ferrari, staccate di mezzo secondo dalle monoposto della scuderia di Woking. Fin qui, dunque, c’è delusione tra i tifosi della Rossa, che confidavano nel nuovo fondo per avvicinare le prestazioni della monoposto di riferimento per tutta la griglia.

In occasione di questo ricco weekend (c'è anche la MotoGP in Qatar)

Sabato qualifiche alle 18, gara domenica alle 17

Nella giornata di sabato il primo appuntamento è con le terze prove libere alle 14:30, a cui seguiranno le qualifiche alle ore 18:00. Per la gara di domenica, invece, il via è in programma alle 17:00.

Questi tutti gli orari da cerchiare in rosso per il GP del Bahrain.

Sabato 12 aprile

ore 14:30 – prove libere 3

ore 18:00 – qualifiche

Domenica 13 aprile

ore 17:00 – gara

Diretta in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Il Gran Premio del Bahrain 2025 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), e in streaming su NOW.

