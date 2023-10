F1 23 per PS4: MEGA sconto del 38% su Amazon

Se sei un appassionato di corse automobilistiche e desideri vivere un’esperienza adrenalinica al massimo livello, non puoi perderti l’incredibile offerta su F1 23 per PS4, disponibile oggi su Amazon con uno sconto imperdibile del 38%. Questo emozionante gioco di corse ti immergerà in un mondo avvincente e pieno di azione, grazie alla sua modalità narrativa Braking Point, che fa il suo ritorno con ancora più adrenalina. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo incredibile di soli 49,99 euro.

F1 23 per PS4: un’occasione da prendere al volo

Una delle novità più entusiasmanti di F1 23 è l’introduzione di due nuove ambientazioni sin dal momento del lancio: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Preparati a sfrecciare su circuiti mozzafiato e scoprire nuove sfide che metteranno alla prova le tue abilità di guida.

La giocabilità di F1 23 è stata notevolmente migliorata grazie al feedback ricevuto dalle vere scuderie di F1. Sia che tu stia utilizzando un controller o un volante, sentirai la reattività delle vetture come mai prima d’ora. Le manovre sono fluide e realistiche, permettendoti di vivere l’emozione delle gare come se fossi un vero pilota di Formula 1.

Inoltre, le bandiere rosse fanno il loro ritorno nella serie dopo nove anni, rendendo le gare ancora più accese. Questo elemento tattico spingerà piloti e team a rivedere continuamente le strategie al rientro ai box, aggiungendo un livello di sfida e imprevedibilità alle tue partite.

Ma le novità non finiscono qui. F1 World è un hub centrale che offre un modo nuovo ed entusiasmante di godersi le varie modalità di gioco. Esplora le diverse opzioni disponibili, sfida i tuoi amici o immergiti nella competizione online per dimostrare chi è il migliore pilota di F1.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere l’emozione delle corse di Formula 1 con F1 23 per PS4. Approfitta dell’offerta del 38% di sconto su Amazon e preparati a vivere un’esperienza di gioco indimenticabile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,99 euro. Non perdere altro tempo, offerte del genere possono finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.