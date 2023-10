F1 23 al MINIMO STORICO grazie alla Festa delle Offerte Prime

Max Verstappen e la Red Bull sono di nuovo Campioni del Mondo. Se vuoi provare a sovvertire il risultato della pista puoi approfittare di questa strepitosa offerta inserita nella Festa delle Offerte Prime: F1 23 è tuo a soli 44,99 euro invece di 79,99 al suo minimo storico assoluto.

Per accedere allo sconto devi essere un iscritto Amazon Prime: nel caso non lo fossi, puoi sempre usufruire della prova gratuita di un mese senza condizioni.

F1 23 in offerta al prezzo più basso di sempre

Metti alla prova le tue abilità al volante con le auto aggiornate al 2023, guidate dai 20 piloti e dalle 10 scuderie ufficiali della Formula 1. Crea il team dei tuoi sogni e cerca di raggiungere la vetta nella modalità Carriera scuderia. Oppure, se preferisci competere con gli amici, sfidali in partite a schermo condiviso o unisciti al multiplayer multipiattaforma per gare emozionanti. Socializza e condividi la tua passione per le corse nelle leghe RaceNet.

Con F1 23 avrai l’opportunità di gareggiare sui nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar. Affronta sfide uniche e scopri nuovi scenari e ambientazioni mozzafiato. Ogni curva e rettilineo ti metteranno alla prova, mentre cerchi di superare i tuoi avversari e ottenere il primo posto.

Infine, la nuova modalità narrativa Braking Point ti immerge completamente nell’entusiasmante mondo della Formula 1. Accese rivalità, corse ad altissima velocità e momenti di tensione ti aspettano in questa avvincente modalità di gioco. Sarai al centro dell’azione, prendendo decisioni cruciali che influenzeranno il corso della tua carriera.

Non perdere l’opportunità di acquistare EA SPORTS F1 23 a un prezzo eccezionale di 44,99 euro invece di 79,99 euro durante le Offerte Prime. Scendi in pista e dimostra di essere il re delle corse.

