F1 2021 PS5: un gioco da comprare subito a questo prezzo (-67%)

F1 2021 è il gioco ufficiale del 2021 FIA Formula One World Championship ed è disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 67%. Se sei un fan di Formula 1 o di giochi di corse in generale, questo gioco è un must-have a un prezzo ridicolo di soli 9,98 euro.

F1 2021 PS5: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

La modalità di gioco principale di F1 2021 è “Braking Point”, che ti mette nei panni di un giovane pilota che cerca di fare carriera nella Formula 1. La storia è adrenalinica e ti porta in giro per il mondo, attraverso i circuiti di F1 più famosi. La modalità è una vera e propria campagna narrativa, dove le tue scelte influenzano il destino del tuo personaggio. Potrai quindi vivere l’esperienza della Formula 1 da dentro e provare l’emozione della pista e della vita di un pilota di F1.

Ma F1 2021 non è solo Braking Point. Ci sono molte altre modalità di gioco disponibili, come “Inizio stagione reale” dove puoi iniziare la stagione attuale di Formula 1 con i team e i piloti reali. Oppure puoi creare la tua scuderia nella modalità “Mia Scuderia”, dove potrai scegliere uno sponsor, un fornitore di motori e un compagno di squadra per poi gareggiare come undicesima scuderia sulla griglia di partenza. Ci sono anche altre modalità di gara come Prova a Tempo, Stagione corta e modalità Grand Prix. Inoltre, puoi rivivere i tuoi momenti di gloria con gli highlight di gara automatizzati.

La modalità multiplayer di F1 2021 è molto divertente. Ci sono molte opzioni disponibili come le gare Social e Classificate, il nuovo formato Partecipazione Rapida, le Leghe, le livree personalizzabili ed Eventi Settimanali. Potrai gareggiare contro altri giocatori online e mettere alla prova le tue abilità di guida.

F1 2021 è stato sviluppato per PS5, quindi potrai godere della grafica e delle prestazioni migliorate che questa console può offrire. Le auto sembrano incredibilmente realistiche e la sensazione di guida è molto accurata.

In conclusione, se sei un appassionato di Formula 1 o di giochi di corse, F1 2021 è un acquisto obbligatorio. Con lo sconto ASSURDO del 67% disponibile su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo a un prezzo stracciato di soli 9,98 euro. Non perdere tempo se sei interessato a questo titolo, le ultime scorte disponibili stanno andando a ruba.

